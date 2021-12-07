مدرسة بنات كفل حارس تحصد جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية عربياً في مسابقة الشركة الطلابية

وطن: حصدت الشركة الطلابية Autism-less world company من مدرسة بنات كفل حارس الثانوية من تربية سلفيت جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية عن فئة المدارس على مستوى الوطن العربي في مسابقة إنجاز العرب.

وعملت طالبات المدرسة على إنتاج "سترة التحفيز الحسي" التي تهدف إلى مساعدة الأخصائيين أثناء الجلسات العلاجية والحسية لأطفال اضطراب طيف التوحد، يُضاف إليها أجهزة مساعدة مثل جهاز الاهتزاز الذي يساعد الطفل على الهدوء أثناء الجلسات وذلك بإشراف م. محمد سلامة من شركة العامور للصناعة والتجارة.

ويُعد برنامج "الشركة الطلابية" من أهم برامج مؤسسة إنجاز فلسطين ويندرج تحت محور ريادة الأعمال، ويستمر مدة عام أكاديمي كامل، يعمل خلاله الطلبة من مختلف المدارس والجامعات على تأسيس شركات حقيقية برأس مال محدود.

وفي هذا السياق؛ قال مدير عام النشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم عبد الحكيم أبو جاموس :" إن الوزارة تسعى بكافة أذرعها، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة، لتوفير الفرص للطلبة لتنفيذ نشاطات تمكّنهم من أن يكونوا مبادرين مبدعين"، مباركاً للطالبات ولمدرستهن هذا التميز.

وأوضح أن هذا الفوز المتميز والمتكرر لمشاركات فلسطين بمدارسها وجامعاتها في نشاطات مؤسسة انجاز فلسطين لدليل على العمل الدؤوب والجهد الكبير المبذول من مختلف الجهات سواء وزارة التربية أو مؤسسة إنجاز وطواقمها وشركائها من القطاع الخاص، والذي يثمر في كل عام، ويحقق نتائج طيّبة تبشّر بجيل المستقبل.



