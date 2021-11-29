رام الله: اختتام الأسبوع الثقافي الهندي بعرض لفرقة "أنفيشانا"

وطن: اختتم الأسبوع الثقافي الهندي في فلسطين فعالياته بعرض قدمته فرقة أنفيشانا الهندية، مساء اليوم الإثنين، في قصر الثقافة بمدينة رام الله.

وعبر العرض عن تاريخ الهند وثقافتها، ويأتي ضمن فعاليات أسبوع الثقافة الهندي، الذي أطلقته وزارة الثقافة الفلسطينية والممثلية الهندية لدى دولة فلسطين، والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية.

وجاء تنظيم الأسبوع لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف الـ29 من تشرين الثاني من كل عام، وضمن الاحتفالات بعيد استقلال الهند الـ75، ومرور 25 عاما على إقامة العلاقات الهندية الفلسطينية، ويشهد جولة عروض فنية لفرقة ""أنفيشانا للرقص والفنون" الهندية في عدة محافظات.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، على هامش أمسية الختام، "إن الهند سجلت مواقف مشرفة لدعم الشعب الفلسطيني، ولقد رأى المهاتما غاندي في الهند انعكاسا للقضية الفلسطينية، ونحن في فلسطين نستلهم من تجربة غاندي في نضالنا لنيل الحرية من الاحتلال".

وأضاف: "اليوم في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني نحتفل بذكرى استقلال جمهورية الهند ضمن هذه الفعالية المشتركة لتذكير العالم أن شعبنا ما يزال تحت الاحتلال".

وأشار إلى أن الأسبوع الذي بدأ بمدينة بيت لحم في الـ24 من الشهر الجاري أكد العلاقة التاريخية الفلسطينية الهندية، استنادا للعلاقات العربية الهندية العريقة لتأصيل موقف الهند الداعم للشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال نائب سفير جمهورية الهند لدى فلسطين نيال، "سعداء بالنجاح الذي حققه هذا الأسبوع الثقافي بفعالياته في فلسطين والذي نختتمه اليوم"، معربا عن شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا الأسبوع وعلى رأسهم وزارة الثقافة.

وتطرق إلى علاقات الصداقة والتعاون الفلسطيني الهندي التي تمتد عبر تاريخ طويل، و"اليوم تتركز في تدريب الكوادر الفلسطينية أكاديميا في الهند، وكذلك التعاون الثقافي بمختلف المجالات، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله".