تسريب جديد عن هاتف سامسونغ المنتظر

وطن: كشف تقرير إخباري أنه من المتوقع أن تكشف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال موقع "جي إس إم أرينا" إن سامسونغ ستطلق هاتفها Galaxy A13 إما قبل نهاية العام الجاري أو بداية عام 2022.

وأوضح المصدر أن هذا الهاتف سيأتي في نسختين، الأولى ستدعم "4 جي" والثانية "5 جي".

وحسب التسريبات المنتشرة، فإنه من المنتظر أن يضم "إي 13" 4 كاميرات في الخلف، سيجري عرضها بشكل عمودي، كما هو الحال في "A52s".

كما سيحتوي الهاتف على مقبس سماعة مقاس 3.5 ملم في الأسفل، بجانب منفذ USB-C ومكبر الصوت.

ورجح "جي إس إم أرينا" أن يكون إنتاج "A13" قد بدأ بالفعل في الهند، وبالضبط في نويدا الواقعة في ضواحي نيودلهي.

ومن المتوقع أن يناهز سعر الهاتف المنتظر نحو 250 دولارا بالنسبة لنسخة "5 جي"، على أن تكون نسخة "4 جي" أرخص بقليل.