ما هو "أوميكرون" في اللغة اليونانية ولماذا حمل متغير "كوفيد-19" الجديد اسمه؟

وطن: تحصل متحورات "كوفيد-19" على اسم علمي مثل B.1.1.529. ولكن بمجرد أن تصبح متغيرات مثيرة للقلق أو الاهتمام، تقوم منظمة الصحة العالمية بتسميتها بحرف يوناني.

وتأتي أحرف Nu وxi قبل omicron (أوميكرون) في الأبجدية اليونانية. وعندما حصل متغير Mu على اسمه في أغسطس الماضي، انتقل الحرف اليوناني Nu إلى مقدمة السطر. لكن متحدثا باسم منظمة الصحة العالمية قال إن المنظمة قررت أن الحرف Nu مشابه جدا للكلمة الإنجليزية "جديد" (NEW).

وكان الحرف اليوناني xi هو التالي أبجديا، لكن منظمة الصحة العالمية قررت عدم اعتماده أيضا. وقال المتحدث الرسمي إن xi مطابق لاسم عائلة شائع، وهو Xi ، وبالتالي فإن اعتماد هذا الاسم ينتهك سياسة منظمة الصحة العالمية لتسمية الأمراض، حيث تهدف المنظمة إلى "تقليل التأثير السلبي غير الضروري لأسماء الأمراض على التجارة أو السفر أو السياحة أو رعاية الحيوانات، وتجنب التسبب في الإساءة إلى أي مجموعة ثقافية أو اجتماعية أو وطنية أو إقليمية أو مهنية أو عرقية".

What does the Greek Lettern Omicron mean ? https://t.co/5RfjdPxfFD#greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/jj2iOtdy7E