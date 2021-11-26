جامعة بيت لحم تكرم الفائزتين بجائزة فريدة البديري

وطن: أعلنت كلية طارق أحمد الجفالي للتمريض والعلوم الصحية في جامعة بيت لحم، الخميس، عن أسماء الفائزتين بجائزة فريدة البديري للتمريض وهما هند بشارة خير خريجة عام 2021 وهي الأولى على الجامعة في الفوج الخامس والأربعين، والتي حصلت على معدل 3.96 وسالي يزيد الأعرج والتي حصلت على معدل 3.81 في الفوج الرابع والأربعين.

وحضر مراسم الإعلان وتقديم الجائزة عادل البديري أحد أحفاد البديري ومريم عوض عميدة كلية التمريض والعلوم الصحية، بالإضافة الى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الكلية وعائلة الخريجتين.

يذكر أن عائلة البديري تقدم هذه الجائزة منذ العام 1995 تخليدا لذكرى جدتهم المرحومة فريدة ابو دية البديري، لتشجيع الطلبة على التميز في التحصيل العلمي وهي عبارة عن جائزة نقدية قيمتها 1000 دولار.

وفي كلمته، أشار البديري الى أن الجائزة تمنح للطلبة المتميزين، والذين يحصلون على معدل استثنائي عند التخرج، مؤكدا على أنه سيحافظ على هذا التقليد العائلي الى الأبد وبدورها.

شددت عوض على فخرها الدائم بطلاب الكلية وخريجيها بالإضافة الى الإنجازات التي حققتها الكلية في الآونة الأخيرة وبخاصة الحصول على ترخيص عيادتين للعلاج الطبيعي والوظيفي لخدمة المجتمع المحلي .

ويشار الى أن فريدة البديري ولدت لعائلة أبو دية البيتجالية في العام 1893، ودرست التمريض في الجامعة الأمريكية ببيروت، وتعتبر من أوائل الممرضات في فلسطين، وتزوجت من عارف يوسف البديري من القدس والذي عمل مديرا لعدة مدارس في أنحاء مختلفة من فلسطين وخاصة في القدس ويافا وعكا.