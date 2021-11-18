"كهرباء الخليل" و"مدى" توقعان اتفاقية بناء وتمديد شبكة الألياف الضوئية "الفايبر"

وطن: وقعت بلدية الخليل اليوم الخميس، ممثلةً برئيسها الأستاذ تيسير أبو سنينة وشركة "مدى العرب لخدمات الإنترنت" ممثلةً برئيسها السيد محمد العلمي، اتفاق تمديد شبكة الألياف الضوئية "الفايبر"، عبر البنية التحتية لكهرباء الخليل في مجمع إسعاد الطفولة، وذلك تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إسحق سدر، وبحضور رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والسفير التركي لدى دولة فلسطين السيد "أحمد رضا دميرير"، ومساعد محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وطواقم البلدية والكهرباء ووزارة الاتصالات وشركة مدى المختلفة.

وتتضمنت الاتفاقية انتفاع شركة مدى من البنية التحتية المملوكة لكهرباء الخليل، بهدف تزويد المشتركين في منطقة امتياز "كهرباء الخليل" بخدمة الانترنت عبر الألياف الضوئية.

وأكد أبو سنينة، على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لبلدية الخليل، مشيراً إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية، لما تشكله من منفعة لدى المواطن التي تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطن، بالإضافة إلى زيادة سرعة الانترنت وبجودة أفضل، وقال: "أن الحلم تحول إلى حقيقة".

وأشاد الدكتور الجعبري بدور البلدية في تحقيق الإنجازات المختلفة بالمدينة، مثمناً جهود الجميع على إتمام هذا الإنجاز، والذي سيفتح أفاقاً جديدة في النمو والتطور ودفع عجلة الاقتصاد، آملا أن تحقق هذه الاتفاقية الغايات والأهداف لخدمة فلسطين.

وأعرب د. مصطفى، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين مؤسستين يفخر الصندوق بالشراكة معها، من ناحية شركة مدى العرب التي تمثّل قصة نجاح متميزة لشركة ريادية تنضم إلى نادي الشركات الكبرى، وكهرباء الخليل التي يحقق الصندوق معها الإنجاز تلو الآخر خاصةً في قطاع الطاقة البديلة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقال د. مصطفى "إن برنامج عمل صندوق الاستثمار يقوم على فلسفة الشراكة والتكامل مما يعظم من الاستثمار من ناحية ويعزز من القطاع الخاص العامل في القطاعات المختلفة، ورفع مستوى الخدمة".

وقال الدكتور سدر "نساهم اليوم في تأسيس حقبة جديدة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، نظراً لما تحققه تكنولوجيا الالياف البصرية (الفايبر) من قفزة نوعية في جودة الخدمات، أبرزها خدمات الاتصالات والانترنت"،

وأكد على أن الوزارة وضعت نصب أعينها تحديث السياسات التنظيمية لتوفير خدمات اتصالات وانترنت بأسعار عادلة في متناول الجميع، لافتاً إلى أنّ الأسعار ستشهد انخفاضاً جديداً مع دخول هذه التكنولوجيا الى الأسواق الفلسطينية.

وأشاد بعلاقات التعاون بين الوزارة وبلدية الخليل، مؤكداً أنّ البلدية لعبت دوراً كبيراً في إنجاز مشروع الترميز البريدي الوطني.