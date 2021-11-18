الصحفية الفلسطينية مجدولين حسونة تفوز بجائزة الصحفي الحر لعام 2021 من منظمة "صحفيون بلا حدود"

وطن: فازت الصحافية الفلسطينية، مجدولين حسونة، بجائزة حرية الصحافة لعام 2021، عن فئة الصحافي الحر والمستقل، من منظمة "مراسلون بلا حدود".

وقالت حسونة عن الجائزة: "هذه الجائزة مهمة جدًا بالنسبة لي، لأنها أعادت تسليط الضوء على ما نعانيه من قمع للحريات، ومن انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، كما أن فوزي بها وعدم تمكني من حضور التكريم بسبب منعي من السفر، سلط الضوء مرة أخرى على انتهاك حرية الصحفي بالتنقل".

وأهدت حسونة فوزها لروح والدها الذي وضعها على طريق الحق، ولروح الشهيد نزار بنات الذي كان أكثر من عانى من قمع الحريات حتى دفع الثمن بدمه، وللأسرى الفلسطينيين، وبالأخص الصحافيين منهم والمضربين عن الطعام.