وفاة الفنان السوري زهير رمضان بعد صراع مع المرض

وطن: توفي، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق، الفنان ونقيب الفنانين السوريين زهير رمضان عن عمر يناهز (61) عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان رمضان.

والفنان رمضان من مواليد اللاذقية عام 1960، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983، وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم "ليالي ابن آوى" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل "شجرة النارنج" للمخرج سليم صبري.

ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها: فيلم "رسائل شفهية" (عام 1991)، ومسلسلي "باب الحارة" و"ضيعة ضايعة".

وانتخب نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في حزيران 2020.