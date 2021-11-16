خطيب المسجد الأقصى يطلق كتابه "محطات من سيرتي وجولاتي"

وطن: أطلق الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، الثلاثاء، كتاب "محطات من سيرتي وجولاتي".

وتم إطلاق الكتاب في متحف "التراث الفلسطيني" شرقي القدس، بحضور العشرات.

وقال صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، في عرضه لكتابه: "كان هذا مطلب من أصدقاء كثر قالوا لي: حياتك حافلة وزاخرة فأين التوثيق".

وأضاف: "فعلا هناك أحداث لم تكن موثقة من قبلي وخاصة في جولات خارج فلسطين، فعملت على تجميع ما أمكنني تجميعه ولخصته في محطات، كل محطة تحمل معان كثيرة".

وصدر الكتاب عن دار العلوم العربية في بيروت.

وجاء في عرض الكتاب أنه "تضمن 6 أقسام شمل القسم الأول منها النشأة والطفولة، فيما تناول القسم الثاني المحطات والسيرة الذاتية في 12 محور".

وأضاف: "وتطرق القسم الثالث إلى المؤتمرات والندوات التي شارك فيها (صبري) خارج فلسطين، حيث نقل من خلالها ما يجري من أحداث في فلسطين بعامة وفي مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك بخاصة".

وأردف: "أما القسم الرابع فقد شمل مشاركات صبري في عضوية المجامع الفقهية والهيئات الدولية، علما أنه من المؤسسين لعدد منها، بينما تناول القسم الخامس مقتطفات من خطب الجمعة ومن المقالات الأسبوعية في موضوعات ومجالات متنوعة".

وتضمن القسم السادس والأخير، وفق العرض، "شهادات العارفين للدكتور عكرمة من أكاديميين وعلماء وأصدقاء، بالإضافة إلى ملحق خاص بشأن هبة الأقصى والبوابات الالكترونية، وهبة باب الرحمة، وحول إبعاد الشيخ صبري عن المسجد الأقصى المبارك، وكذلك صور لكافة مراحل حياته".

وللشيخ صبري العديد من المؤلفات منها "الإسلام والأيام العالمية"، و" إتحاف العابد بخطاب ثالث المساجد خطب الأقصى المبارك"، و" اليمين في القضاء الإسلامي"، و" الإسلام والأيام العالمية"، و"رؤى ومواعظ" مقدسية".