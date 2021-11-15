الأسر الكورية الجنوبية هي الأعلى ديونا في العالم

وطن: قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي إن الأسر الكورية الجنوبية هي الأعلى في نسبة الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة يونهاب الكورية، فإن نسبة ديون الأسر للبلاد، بلغت 104.2% مقابل الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

ولفت التقرير إلى أن هذا المعدل هو أعلى معدل بين 37 اقتصادًا، وهو ما يمكن أن يؤثر على تراجع الاقتصاد.

وقال التقرير إن ديون الأسر تضخمت بنسبة 7.9% على أساس سنوي العام الماضي.

وعن خطورة تلك الديون، قال محللون إن "عبء خدمة ديون الأسر قد يرتفع في المستقبل، مما يضعف استهلاك المستهلك ويصبح عبئًا على تعافي رابع أكبر اقتصاد في آسيا".

وحسب التقرير، فإن هونغ كونغ جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 92%، ثم بريطانيا بنسبة 89.4%، وفي المرتبة الرابعة جاءت الولايات المتحدة بنسبة 79.2%، وبعدها تايلاند 77.5%، ثم ماليزيا بنسبة 73.4%، واليابان بنسبة 63.9%..

وارتفعت النسبة في كوريا الجنوبية بمقدار 6% عن العام السابق، وهو أيضًا أسرع معدل نمو.

المصدر: (سبوتنيك)