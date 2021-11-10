معرض "آفاق الجامع" يقدم أعمالاً فنية ومشاريع ابداعية لخمسة عشر فنانا وفنانة بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

وطن: تحت رعاية وزارة الثقافة بدعم من المجلس الثقافي البريطاني والصندوق الثقافي الفلسطيني، افتتحت مؤسسة "فن من القلب" في مقرها في مدينة نابلس معرض "آفاق" الفني الجامع، الذي قدم أعمالاً فنية ومشاريعاً ابداعية لخمسة عشر فنانا وفنانة من مدن مختلفة بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مشاركتهم في مجاورات فنية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر.

وحول هدف المشروع قالت سهى الخفش المديرة التنفيذية لمؤسسة "فن من القلب": "لقد سعينا أن يمنح مشروع "آفاق" المشاركين أفقاً جديدا وضوءً لرحلة ابداعية متجددة نطمح أن تستمر لما بعد نهاية مدة المشروع زمنيا ومكانيا".

وتابعت "يأتي هذا المعرض في اطار التزام مؤسسة "فن من القلب" بقيم الدمج وتقبل الاختلاف، حيث نجح مشروع "آفاق" في خلق حالة انسجام فنية تفاعلية بين فنانين ناشئين وهواة من قدرات ومستويات فنية مختلفة، من خلال العمل الفني الجماعي التشاركي والتفكير الابداعي بعيدا عن الأحكام المسبقة او التنميط".

وتناول المعرض أعمالا فنية حول قصص بعض المشاركين الشخصية وقضايا انسانية ومجتمعية متنوعة منها الاعاقة وتقبل الاختلاف، الوطن، المرأة، الأمومة، الزي والعولمة، التراث، المرض النفسي، والطاقات الكامنة والقدرة على التجدد والانبعاث، إضافة إلى زاوية أشغال يدوية في فن الفسيفساء والرسم على الزجاج، وجدارية شارك برسمها طلاب المؤسسة من ذوي التحديات الذهنية.

وخلال الاقامات الفنية التي اشرف عليها الفنانان المحترفان محمد صالح خليل وعلاء البابا انخرط المشاركون في تجربة فنية معرفية واستكشافية، تعرفوا من خلالها على تقنيات تطبيقية جديدة في عملية الانتاج الفني في مجال الفنون البصرية، كما زاروا معارض فنية ومواقع ثقافية فنية رائدة في رام الله.

جدير بالذكر أن المشروع تم تنفيذه بالشراكة مع كلية الفنون الجميلة – جامعة النجاح الوطنية ومركز الشيخ خليفة للتأهيل المهني في نابلس، وباستضافة من منتدى الفنون البصرية في رام الله ونادي ثقافي البيرة.

وحول دور الفن في مناصرة القضايا المجتمعية، شارك الفنانون أيضا في تدريب حول موضوع "المناصرة من خلال الفن" بالتعاون مع مؤسسة "عتبة فن" ومؤسسة شغف للتعبير الرقمي، وباشراف من "فن من القلب" وذلك في اطار تحالف شبكة الفنون الرقمية - فلسطين.