102 فيلم مشارك من 23 دولة في الدورة السادسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وطن: كشفت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي برئاسة الدكتور عزالدين شلح والذي يقام بالتعاون مع جمعية رؤية شبابية، أن لجنة المشاهدة المكونة من المخرج أشرف الهواري، المخرج صلاح طافش، والمخرجة ريما محمود، انتهت من اختيار الأفلام المشاركة في الدورة السادسة للمهرجان وذكرت اللجنة أنه تم اختيار 102 فيلم من 23 دولة هي:" مصر، لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، الكويت، السودان، العراق، الأردن، سلطنة عمان، قطر، اليمن، الإمارات، فرنسا، البحرين، استراليا، الهند، تركيا، لبنان، قطر، السعودية"، بالإضافة إلى فلسطين، هذا وسوف ينطلق المهرجان لمدة 8 أيام وذلك يوم الاثنين بتاريخ 29 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر القادم 2021 من مدينة غزة.

وذكر المخرج أشرف الهواري لقد تميزت الافلام المشاركة في هذه الدورة بالتنوع بالأفكار والموضوعات والتي تمت معالجتها بلغة سينمائية متطورة، كما ان القضية الفلسطينية كانت حاضرة ايضا بمجموعة من الافلام التي سلطت الضوء على معاناة شعبنا الفلسطيني من ظلم الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح المخرج صلاح طافش أن المهرجان سيحقق في هذه الدورة _ كسابقاتها من الدورات _ إختراقا آخر لهذه الأسلاك الشائكة التي تحاصر ثقافتنا الفنية السينمائية وتحاول عزلنا مبدعين وجمهور ، وذلك بما تشرف بمشاركات نخبة من الأفلام العربية والعالمية ذات المستويات العالية من الإبداع واللغة السينمائية المتقنة والمتقدمة، التحية كل التحية لكل من ساهم في تنشيط المشهد السينمائي وفعل ثقافة الفن والإبداع وكسر هذا الحصار الجائر الذي يحاول عزلنا عن العالم، خاصة في ظل هذه الإمكانيات الصعبة والبنية المتواضعة والمتواضعة جدا .

وأكدت المخرجة ريما محمود أن الافلام المشاركة في الدورة السادسة هي افلام متنوعة فكرياً وتقنياً واخراجاً، تناولت قضايا مهمة في الوطن العربي وهذا ما يؤكد بان روح السينما هي محطة الجمهور المتنقلة في العالم العربي والغربي للحديث بلسانهم عن قضاياهم المهمة عبر شاشات السينما، أما الأفلام المشاركة:

الأفلام الروائية الطويلة:

فيلم: قابل للكسر المخرج أحمد رشوان مصر، رولم للمخرج عبدالله القرشي السعودية، infinity للمخرج فيلب أسعد أستراليا، الجزائر اخراج مهدي تساباست الجزائر، انديجو اخراج سلمى بركاش المغرب، أبو ليلى اخراج أمين سيدي بومدين الجزائر، ولدي للمخرج محمد بن عطية تونس، صباح الخير اخراج بهيج حجيج لبنان، أفلامهن الأردن، اخراج 5 مخرجات " ميسون خالد الأردن، أمنه النجار تونس، فرح شاعر لبنان، تغريد عبد المقصود مصر، ريم مجدي المغرب"، Halal Love Story اخراج زكريا الهند،

الأفلام الوثائقية الطويلة:

فيلم: قفص السكر اخراج زينه القهوجي سوريا، لايف جاكيت للمخرجة فاتن الفرج الأردن، مدرسة الأمل اخراج محمد العبودي المغرب، 143 طريق الصحراء اخراج حسن فرحاني الجزائر، ع السلم اخراج نسرين الزيات مصر، فتح الله tv اخراج وداد الزغلامي تونس، اليوم الخامس للمخرجة فرح الهاشمي فرنسا الكويت لبنان، الرجل الذي أصبح متحفاً إخراج مروان طرابلسي تونس، نكبة المناهج اخراج رين متري قطر لبنان، حارس الذاكرة للمخرجة سوسن قاعود قطر فلسطين.

الأفلام الروائية القصيرة:

فيلم: قتل معلن اخراج واحة الراهب سوريا، الهدية اخراج فرح نابلسي فلسطين، ماجدة اخراج محمود محمود مصر، حياة اخراج ميرفت كمون تونس، الشباب يرفض النوم اخراج perrine Lamy Quique فرنسا، انتهى الوقت اخراج عبد الخالق جودة العراق، قسوة الحياة اخراج محمد كريم اولمدني المغرب، سلام اخراج أحمد أكبر البحرين، مبيرنش اخراج أحمد حمدي مصر، أرواح عارية حسام العشي تونس، كوفيد 19 اخراج محمد درويش مصر، كبريت اخراج محمود أحمد تونس، الموجة الأخيرة اخراج ايمن عبد الحميد مصر، خليني أعيش اخراج وسام دلالي تونس، يوم عادي جدا اخراج انس زواهري سوريا، الارتباك اخراج أسامة القزاز مصر، افتح اخراج عباسي حسام الدين الجزائر، احترس من الوحش اخراج عبد الرحمن حمد مصر، فيلم غنائي: القدس أرض الله الطاهرة اخراج فؤاد روايسية الجزائر، جزاء اخراج رائد الغريب العراق، الحاكم اخراج جعفر محمد العكراوي البحرين، رسائل ايفا اخراج حسن العزاوي العراق، قسوة الحياة اخراج محمد كريم اولمدني المغرب، خط في دايرة اخراج محسن عبدالغني مصر، فيلم الغير مرئيين اخراج شهاب عبد الحافظ مصر، أرض الغراب اخراج خالد عزيز العراق، روبة عيشة إخراج محمد سعيد تونس، وحده الصوت يبقى إخراج حسام جليلاتي سوريا فرنسا، فضول إخراج بلال حيدر سوريا، الروح إخراج قصي الياس العراق، الحراق اخراج إسماعيل بلجيلاله الجزائر، راضيه اخراج شيماء طافش مصر، فيلم احمر اخضر اخراج محمد توفيق العراق، فلاش باك اخراج لخضر الحمداوي المغرب، عريس 17 اخراج طاهر الزهيري اليمن، سقاله SKALA اخراج بلال بالي تونس، الاختفاء اخراج جانيت جلال مصر، الحرامي اخراج محمد عبدالعظيم مصر، الأمل اخراج حسن شاطير المغرب.

الأفلام الوثائقية القصيرة:

فيلم: بيت لحم الأجراس الحزينة إخراج برهان سعادة الأردن، في المنتصف اخراج مريم الدبحاني اليمن، وصمة عار اخراج جعفر مراد العراق، أعلى من درجة الغليان اخراج أمجاد عبد القادر العراق، بيانكو اخراج أحمد دياب مصر، مونولوجات غزة اخراج يوسف نتيل فلسطين، فيلم: km 120 اخراج وسيم خير فلسطين، فيلم: Imohtep اخراج أحمد العربي مصر، الممر اخراج هشام كايد لبنان، كابوس الليالي العشر إخراج راجي الدقس فلسطين، برا الحيطان اخراج زياد فؤاد تركيا، ملك الاسترداد اخراج بوغراف منصور الجزائر، الموت بتوقيت الحصار اخراج علي حسن الحمري اليمن.

أفلام قسم الهواة:

فيلم: ظلال في الظلام اخراج محمد عزت السودان، تذكرة لجوء خراج محمد شامية سوريا، ميروفوبيا اخراج هيثم خليل مصر، أخوة اخراج خيرات أحسن الجزائر، ونس اخراج ايه إبراهيم مصر، هشتاج اخراج اندرو خليل مصر، تايه بلا مرسى اخراج بيتر حمزة مصر، بطاطا اخراج محمد البدري مصر، العرس اخراج يوسف أحمد سيد مصر، وتبقى الذاكرة اخراج هنادي أبو صلاح فلسطين، فيلم الموت اخراج محمد املعاب المغرب، فيلم: 414 اخراج إسماعيل بوريش الجزائر، فيلم علال اخراج فهيم البياش المغرب، فرسان البارود اخراج كريم بوشطاطه الجزائر، قيد اخراج بلال طويل المغرب، السكين اخراج سميه الكسواني المغرب، رفقاء سكن اخراج رانيا زهرة مصر، الصندوق الأحمر اخراج محمد الحولي الكويت، اتجاه معاكس اخراج مينا نبيل مصر، أحلام بلا سقف اخراج محمد علال الجزائر، اغابي اخراج فريد الحاجي المغرب، صرخة طفل اخراج صالح أحمد المقيمي سلطنة عمان، يوم عادي اخراج توفيق افقير المغرب، الشمعة اخراج علي المحمداوي العراق، فيلم Themاخراج عماد غجاتي الجزائر، دومينو اخراج علي العبادي العراق، فيلم لن نسامح فيلم اخراج ايمن مراح- موبايل الجزائر، أخي الدموي اخراج لؤي تيتان موبايل البحرين، فيلم مسعود لاندوشين اخراج صهيب منصوريه موبايل الجزائر.