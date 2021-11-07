تسريبات تكشف مواصفات "غالاكسي إس 22 ألترا"

وطن: كشفت تسريبات تقنية جديدة عن عدد من مواصفات هاتف "سامسونغ" من الطراز "غالاكسي إس 22 ألترا".

ووفق التسريبات الجديدة، فإن الهاتف "غالاكسي إس 22 ألترا"، سيدعم قلما على غرار فئة "نوت".

وبالنسبة للجزء الخلفي من هاتف "سامسونغ"، فقد أظهرت صور نشرها موقع "ليتس غو ديجيتال"، وجود 5 كاميرات.

كذلك تموضع مستشعر ضبط تلقائي للصور، إلى جانب الكاميرات في القسم الخلفي.

وستكون الكاميرا الرئيسية بدقة عالية تصل إلى 108 ميغابكسل، وستتمتع كافة العدسات بميزة التثبيت البصري.

وسيزوّد الهاتف بشاشة عرض "AMOLED " قياس 6.8 إنشا، بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتوقع أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل "أندرويد 12"، وأن يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلا عن معالج "سنابدراغون 898".

وبالنسبة للبطارية فيتوقع أن تكون بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن السريع.