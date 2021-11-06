اختيار الرباط عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي لعام 2022

وطن: أعلن كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، والمدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"، عن اختيار الرباط عاصمة المملكة المغربية رسميا، عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي لعام 2022.

وأعرب سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة "الإيسيسكو"، عن سعادته بالحظو بموافقة الملك المغربي محمد السادس بخصوص إعلان الرباط عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي لعام 2022.

وأعلن المدير العام لـ"الإيسيسكو"، عن عقد لقاء تشاوري يوم 22 من نوفمبر الجاري بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، لوضع الخطوط العريضة ورسم الرؤى لجعل الرباط فعليا عاصمة لدول العالم الإسلامي، كما لفت بن محمد المالك، إلى أن المغرب احتضن مقر منظمة "الإيسيسكو" منذ إنشائها سنة 1979 وإلى حدود اليوم.

ومن جهته، قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، إن "إعلان الرباط عاصمة لدول العالم الإسلامي هو تشريف لعاصمة المملكة، وسيتم وضع برامج مشتركة بإشراك مختلف القطاعات، لتكون الرباط فعلا في مستوى الانتظارات على أمل عودة الحياة الثقافية والأنشطة إلى مختلف المدن المملكة وليس عاصمتها فقط التي تعتبر أيضا عاصمة إفريقية للثقافة، لأننا نأمل جميعا في العودة إلى مرحلة ما قبل كوفيد 19".

المصدر: snrtnews+RT