فوز طفلة روسية بلقب "أجمل فتاة في أوراسيا"

وطن: اختارت مسابقة الجمال والموهبة "Best Children of Eurasia 2021"، الطفلة الروسية إيفانجلينا ميلنيكوفا، كأجمل فتاة في أوراسيا.

وتفوقت الطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، في المسابقة التي أقيمت في أنطاليا التركية، على 20 مشاركة تنافسن من أجل لقب أجمل فتاة.

وكانت ميلنيكوفا قد فازت في العام الماضي، بالجائزة الكبرى لمسابقة ملكة جمال العالم الصغيرة في روسيا، والتي سمحت لها بتمثيل البلاد على المستوى الدولي.

ومن بين إنجازاتها أول عرض قدمته بدور "سندريلا" مع المايسترو سيرغي فيلين، في أحد الأدوار الرئيسية في عرض باليه على الجليد، وأداء مشترك مع فرقة بريما لمسرح البولشوي لأولغا سميرنوفا.

المصدر: RT