شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها رسميا إلى "ميتا META"

وطن: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، عن تغيير اسم الشركة رسميا إلى "ميتا".

وقال زوكربيرج، اليوم الخميس، إنه يريد علامة تجارية جديدة وهيكل شركة أكثر وضوحًا للمساعدة في التركيز على ما هو آت للإنترنت خارج وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي تغيير العلامة التجارية لفيسبوك، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة "طوفانًا من التدقيق العام بناءً على الآلاف من مستندات الشركة الداخلية التي حصلت عليها المؤسسات الإخبارية، والتي كشفت عن معارضة داخلية للموظفين بشأن سياسات المنصة".

وقالت nbcnews، إن التغيير لن يؤثر على اسم تطبيق الشركة ذو اللون الأزرق المميز، والذي سيحتفظ باسم فيسبوك، لكنه سيعني هوية جديدة لمظلة الشركة التي تمتلك أيضًا إنستغرام وواتسآب.

والاسم هو إشارة إلى فكرة "metaverse"، وهو مصطلح لإنترنت مستقبلي محتمل يركز على المساحات الافتراضية، وقال زوكربيرج إن metaverse سيكون "الحدود التالية" للإنترنت.

وأشار في عرض تقديمي عبر الإنترنت: "فيسبوك هو أحد أكثر المنتجات استخدامًا في تاريخ العالم، إنه علامة تجارية شهيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لا يشمل بشكل متزايد كل ما نقوم به".

وقال: "أريد أن أرسي عملنا وهويتنا في ما نبني من أجله".

وكانت منصة فيسبوك تعرضت لهزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم تم تغيير اسمها إلى شركة "ميتا META ".

وذكرت تقارير، أن الأسباب الحقيقية لتغيير الإسم قد تعود كذلك إلى الانتقادات الواسعة التي تواجه الشركة بعد تحقيقات بيّنت اعتماد فيسبوك على سياسات تضرّ بعدد من مستخدميه وكذلك اعتماده قوانين تمييزية وعدم تفاعله مع تحذيرات حول الصحة النفسية.