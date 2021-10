أسبوع الريادة العالمي ...تظاهرة استثنائية لعرض قدرات فلسطين في قطاع الريادة

وطن: تشهد فلسطين خلال الفترة من 7 إلى 14 من الشهر المقبل عشرات الفعاليات في إطار أسبوع الريادة العالمي، والذي سيقام بمبادرة من شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية"، وبالتنسيق والتعاون مع 115 شريكا، وبرعاية رئيسية من مجموعة بنك فلسطين، ورعاية فضية من كل من شركة الاتصالات الخلوية "جوال"، ومشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص (IPSD)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والحديقة التكنولوجية الفلسطينية–الهندية "تكنوبارك"، وبرعاية تكنولوجية من كل من شركتي "تطور" و(Advanced Technologies For Business).



وأكد صلاح العملة، مدير عام شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية"، أن أسبوع الريادة العالمي، يكتسب أهمية كبيرة، وسيشهد زخما استثنائيا العام الحالي، لكونه سيقام بالشراكة مع 115 شريكا من القطاعين العام والخاص، والرياديين. وأضاف قائلاً: "الاحتفاء بهذا الحدث في فلسطين للعام الثامن على التوالي، ومشاركة العالم في هذه التظاهرة الدولية مسألة في غاية الأهمية، لا سيما في ظل الأوضاع التي تمر بها بلادنا، وتجعل من الريادة مسألة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإطلاق طاقات الشباب وإبداعاتهم".



وأردف العملة أن قطاع الريادة يشهد نموا متسارعا في كثير من البلدان خاصة النامية منها، لذا من الأهمية بمكان في حالتنا أن نركز على هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن الأسبوع سيتمحور حول عدة مواضيع رئيسة، ومن ضمنها: التعليم والتدريب، والنظام الاقتصادي المشترك، والتنوع في بيئة العمل.



كما بين أنه سيتم تنظيم عشرات الفعاليات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن أسبوع الريادة، مشيرا إلى أن فعالية الافتتاح تتمثل بمسابقة مخصصة للشركات الناشئة، تعرف باسم (جيت إن ذا رينج/فلسطين-Get in the Ring)، علما أن المسابقة عالمية، وتقام في أكثر من 200 دولة حول العالم. وأكد حيوية المشاركة في المسابقة، باعتبار أنها فرصة للوصول إلى الأسواق العالمية، والحصول على فرص استثمارية وعقد شراكات عابرة للحدود، حيث سيشهد العام المقبل إقامة المؤسسة المنظمة للمسابقة، لقاء يجمع الشركات الناشئة الفائزة في جولات "جيت ان ذا رينج" المحلية مع ممثلي شركات ومؤسسات عالمية.



ولفت العملة إلى أن فعالية الاختتام تتمثل في تنظيم منافسة "مسابقة"، ستشرف عليها حاضنة إنترسكت "Intersect Innovation Hub" والتي أطلقها بنك فلسطين العام الماضي، حيث ستستمر على مدار ثلاثة أيام، وستركز على مفهوم التكنولوجيا المالية "Fintech".



وأوضح أنه تم تحديد مخرجات الأسبوع لتشمل تحفيز الشبان الرياديين على إنشاء شركات ناشئة جديدة، علاوة على التشبيك ما بين المؤسسة العاملة والمعنية بقطاع الريادة والشبان الرياديين، إضافة إلى تكريس حضور فلسطين على المستوى العالمي عن طريق المشاركة في الأسبوع الذي تقام فعالياته في أكثر من 180 دولة.



بدوره، ذكر راتب الرابي، مدير حاضنة إنترسكت "Intersect Innovation Hub"، أنه أسوة بمختلف مكونات مجموعة بنك فلسطين، فإن الحاضنة تولي عناية كبيرة بفعاليات أسبوع الريادة العالمي، خاصة أنه يجمع معظم القطاعات في فلسطين بقيادة القطاع الخاص، في إطار تظاهرة تضم أنشطة متنوعة ومكثفة تركز على تمكين قطاع الريادة، وستسهم في إظهار النجاحات والفرص الكبيرة الكامنة في هذا القطاع، إلى جانب دعم التشبيك المحلي والدولي، وفتح مجالات التعاون بين الشركات الناشئة محليا للتعاون والنهوض بالقطاع التكنولوجي الريادي.



وقال الرابي: "يشكل أسبوع الريادة تظاهرة دولية تجمع الرياديين متجاوزة كل الحدود، وكوننا في فلسطين جزءاً من هذا المحفل العالمي، فإن هذه فرصة لا يستهان بها لتسليط الضوء عالميا على الريادة التكنولوجية في فلسطين".



وبخصوص المسابقة التي تشرف عليها الحاضنة، أوضح الرابي أن التحضيرات لها بدأت منذ فترة مع الشريك التنفيذي The Websites Group، مبيناً أنه تقدم للمسابقة ما يزيد عن 400 طلب من رياديات ورياديين فلسطينيين تم اختيار 120 منهم نظراً لمشاريعهم التي تحمل أفكاراً متميزة بما يؤهلهم للمشاركة في المسابقة والتي سيتم من خلالها اختيار الفائزين بناء على قرار لجنة التحكيم في نهاية اليوم الثالث، وذلك بعد العمل لمدة يومين متتاليين لتشكيل الفرق والشركات الناشئة للوصول إلى ست أفكار في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية (الفنتك)، وتحويلها من خلال العمل مع الرياديين إلى شركات ناشئة مدرة للربح من خلال برنامج الاحتضان والتسريع لمدة ستة أشهر في حاضنة إنترسكت بالتعاون مع شركاء متخصصين في مجال التكنولوجيا الرقمية (الفنتك) محليا ودوليا، وذلك بدعم من الحاضنة ومجموعة بنك فلسطين والذي سيقوم بتوفير محاكاة للبيئة الريادية المطلوبة للشركات الناشئة من أجل تنفيذ التجارب اللازمة لتمكينها من العمل والنجاح بتطبيقاتها التكنولوجية المالية.



وأردف الرابي أن المشاركين في المسابقة سيقومون بعرض مقترحات وحلول تكنولوجية مبتكرة للتغلب على العديد من الإشكاليات التي تفرض نفسها ليس على المستوى المحلي فحسب بل والخارجي، من هنا فإن الحلول والأفكار التي ستقدم عبر المسابقة ستكون قابلة للتطبيق ولتوظيفها إقليميا وعالميا ما يؤكد أهمية دور الحاضنة وبنك فلسطين في تمويل هذه الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة.



ومن جهتها، رأت سماح أبو عون حمد، مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، أن أسبوع الريادة حدث حيوي، لجهة وضع فلسطين على الخارطة الدولية في مجال الريادة، والشركات الناشئة وغيرها من المفاهيم ذات الصلة. وأكدت: الريادة قطاع مهم جدا بالنسبة لنا في فلسطين، لا سيما أنه بإمكانه أن يوفر فرص عمل لكثير من الشبان والفتيات، خاصة في المجال التكنولوجي، الذي يستطيع تجاوز الكثير من القيود والمعيقات، وهذا أمر أساسي لتمكين الشباب.



وأضافت أبو عون أن الأسبوع يشكل منصة مهمة للمشاركين وتحديدا الشباب لعرض أفكارهم، وتبادل الخبرات، عدا إتاحته المجال لهم لإيصال صوتهم إلى خارج فلسطين، باعتبار أن العديد من فعاليات الحدث لها بعد دولي.



ولفتت إلى أن الأسبوع الذي سيشتمل على نحو 60 فعالية في الضفة والقطاع، هو مبادرة أساسية لإبراز إبداعات فلسطين وقدراتها في مجال الريادة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل والعربي، خاصة أن الكثير من المشاركين من الرياديين لديهم أفكار ذات طابع تجاري يمكن تعميمها والاستفادة منها خارجيا.



وأوضحت أن مجموعة الاتصالات خاصة "جوال" تعنى بدعم الشباب عبر مبادرات وبرامج وأنشطة متنوعة، بالتالي فإن قطاع الريادة يستحوذ على مكانة خاصة ضمن أولويات المجموعة.