الجامعة العربية الأمريكية تشارك في مسابقة البرمجة العالمية IEEEXtreme في نسختها الخامسة عشرة

وطن: أعلنت الجامعة العربية الأمريكية عن انطلاق فعاليات مسابقة البرمجة العالمية IEEEXtreme حيث يشارك فيها ما يقارب 60 من طلبتها من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، ومدة المسابقة 24 ساعة متواصلة.

بدأت فعاليات الانطلاق بكلمة عميد كلية الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور حازم خنفر، رحب فيها بالحضور والمشاركين في المسابقة، موجها الشكر لكل من ساهم في التحضير لهذه الفعالية وعلى رأسهم إدارة الجامعة وشركة foothill ومركز حسيب الصباغ للتميز بتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور خنفر في كلمته "تولي الجامعة العربية الأمريكية وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبرى لرعاية مسابقة IEEEXtreme والفعاليات المشابهة، لما لها من أثر إيجابي مهم في تشكيل شخصيات خريجي الكلية وإكسابهم مهارات إضافية إلى التعليم الأكاديمي".

وأضاف قائلا، "كانت الكلية ومازالت حريصة على تسهيل المشاركة وتوفير الدعم المادي والمعنوي للاشتراك في مثل هذه الفعاليات على المستوى المحلي والعالمي، ونحن حاليا بصدد تشكيل لجنة دائمة في الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي البحث والتدريس لمتابعة تدريب الطلبة وتأهيلهم للاشتراك في المسابقات وتحقيق مراكز متقدمة، بالإضافة إلى عقد مسابقات داخلية يتم في نهايتها تكريم الفائزين واختيار ممثلين عن الجامعة في المسابقات اللاحقة".

من جهته، قال المشرف على المسابقة الدكتور سامي عوض المحاضر في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة، أنه لمن الفخر أن تشارك الجامعة في هذه المسابقة وتنافس جامعات دولية، وأشار إلى أن الكلية توطد علاقتها وبقوة مع القطاع الخاص بهدف تأهيل الطلبة للعمل، موضحا أن المؤسسات والشركات بحاجة إلى مبرمجين، ونحن في الجامعة العربية الأمريكية نخرج مهندسين ومبرمجين أكفاء، سيكونون على قدر المسؤولية خلال انخراطهم في سوق العمل، داعيا الطلبة إلى بذل المزيد من الجهد خلال تواجدهم على مقاعد الدراسة، والمشاركة في الفعاليات المشابهة لهذه المسابقة، والتواصل والتدريب في الشركات الخاصة من أجل أن يكون الطالب مؤهلا بالشكل المطلوب، وينجح خلال انخراطه في سوق العمل بعد التخرج.

بدوره، أشار المهندس أنس زكارنة ممثل شركة foothill في كلمة له، أن الشركة وبالتعاون مع مركز حسيب الصباغ للتميز بتكنولوجيا المعلومات قاموا بالتدريب وتأهيل الطلبة من أجل المشاركة في المسابقة الدولية، وأوضح أنه أحد خريجي الجامعة في عام 2015 ويعمل الآن في الشركة، وله مساهمة في تدريب الطلبة، وأكد أنه من الضروري أن يبذل المهندس جهدا، سواء خلال تواجده على مقاعد الدراسة أو خلال التدريب في الشركات، من أجل الوصول إلى النجاح، وأوضح أن المشاركة في المسابقة ليس الهدف هو الفوز بل الأهم هو الاستفادة من خبرات الآخرين.

بدوره أعرب مدير العلاقات العامة في الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ فادي جمعة عن فخره لمشاركة الجامعة بالمسابقة الدولية، وأوضح أن الجامعة عندما انطلقت في عام 2000 كانت بمبنى واحد وعدد قليل من الطلبة، والآن أصبحت معلما يفتخر بها كل فلسطيني، ولها بصمة واضحة في الخارطة العالمية، متمنيا لفريق الجامعة الفوز في هذه المسابقة.

من جانبه، قال رئيس جمعية IEEEXtreme سائد حنني أنه من الفخر الكبير أن تشارك الجامعة العربية الأمريكية في المسابقة الدولية، والتي يتنافس فيها كبرى الجامعات الدولية، وتطرق إلى نبذة تعريفية عن الجمعية حيث أشار، أنها منظمة دولية تنظم العديد من النشاطات والفعاليات ويشارك فيها مهندسين وطلبة كليات الهندسة من كافة الجامعات الدولية والعربية، وهدفها الأول هو تطوير المهندسين.

من جهتها، أوضحت رؤى بني عودة سفيرة Xtremeلهذا العام، يشارك في هذه المسابقة ما يقارب 60 طالب وطالبة من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة موزعين على 15 فريقا، وكل فريق مكون من 3 أعضاء من طلبة الكلية، مشيرة الى ان المشاركين في المسابقة ما يقارب 420 ألف عضو من 160 بلد حول العالم، وهدفها تنمية القدرات البرمجية لطلبة الهندسة وخاصة هندسة الحاسوب.

وأوضحت أن مدة المسابقة 24 ساعة متواصلة، في كل ساعة سيتم توزيع أسئلة على الفرق المشاركة حول آلية حل المشاكل البرمجية، وفي نهاية المسابقة سيتم تتويج 3 فرق فائزة على مستوى العالم، وتتويج أول 100 فريق بجوائز خاصة، وسيتم نشر أسمائهم في موقع المسابقة الالكتروني.

وأشارت أنه تم تدريب الطلبة المشاركين في المسابقة من خلال شركة foothill ومركز حسيب الصباغ للتميز بتكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية، موجهة الشكر إلى إدارة الجامعة لتوفير البيئة الملائمة.

وتخللت فعاليات انطلاق المسابقة الدولية فقرات فنية ومسابقات ترويجية.