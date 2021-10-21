"فيلم لاب فلسطين" تعلن عن المشروعين الفائزين في النسخة الثانية من برنامج "حكايات طائر الشمس"

مشروعان من مصر والأردن يفوزان بالبرنامج الذي يهدف إلى إنتاج أفلام أطفال بجودة عالية في المنطقة العربية

وطن: أعلنت مؤسسة "فيلم لاب فلسطين"، مساء اليوم الخميس، عن المشروعين الفائزين في النسخة الثانية من برنامج "حكايات طائر الشمس".

واختارت لجنة التحكيم المكونة من الممثلة رزان جمال، ومديرة "مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم" ندى دوماني، وصانعة الأفلام ميسون المصري المشروعين الفائزين وهما: مشروع "سلامة الطائر" لمحمد القصبي ومحمد كاتب من مصر، ومشروع "الخيط الأحمر" لسامر بطيخي وحياة أبو سمرة من الأردن، وحصل كل منهما على جائزة قيمتها 20 آلاف دولار، وخدمات عينية في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج، حيث جرى إعلان النتائج خلال حفل اختتام منصة الجونة السينمائية، ضمن مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

وصُمم برنامج "حكايات طائر الشمس" انطلاقًا من الحاجة لإنتاج أفلام أطفال بجودة عالية في المنطقة العربية، حيث أكدت "فيلم لاب فلسطين" منذ تأسيسها، أهمية تطوير محتوى عربي للأطفال واليافعين، ضمن برنامج "الجيل القادم".

وقال المدير الفني لمؤسسة "فيلم لاب فلسطين" حنا عطا الله إن تنظيم النسخة الثانية من برنامج "حكايات طائر الشمس" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، منح البرنامج بعدًا إقليميًا أسهم في تسليط الضوء على حاجتنا لإنتاج أفلام للأطفال واليافعين ذات محتوى عربي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الذي انطلق في نسخته الأولى من فلسطين عام 2020، استجابةً لاحتياجات مجتمع صناعة الأفلام، حمّس صُناع الأفلام على استكشاف أهمية رواية القصص لجمهور الأطفال واليافعين.

وأوضح أن اللجنة تلقت 51 طلبًا من كتّاب وصانعي أفلام من ست دول عربية هي: فلسطين، مصر، لبنان، الأردن، العراق والسودان، من بينهم 20 كاتبة وصانعة أفلام، لافتًا أن مراجعة الطلبات لم تكن سهلة، وأظهرت من جهة اهتمامًا كبيرًا بإنتاج أفلام الأطفال، ولكن من جهة أخرى، أظهرت أيضًا أن كتابة السيناريو للأطفال لازال مجالاً بحاجة للتطور، مما زاد إيماننا بأهمية المشروع حتى نتمكن من تقديم أفلام عربية للأطفال بإبداع وجودة.

واختارت اللجنة خمسة مشاريع واعدة تتحدث عن الأطفال واليافعين والعائلة من مشاريع المشاركين، والذين عملوا بجد على كتابة النصوص وترتيب ملفات الإنتاج وخطط التمويل والتوزيع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشاركت المشاريع المختارة في ورشة عمل متخصصة، قبل أن تعرض المشاريع أمام اللجنة التي منحت الجائزة لمشروعي "سلامة الطائر" من مصر و"الخيط الأحمر" من الأردن.

يذكر أن برنامج "حكايات طائر الشمس"، الذي أطلقته مؤسسة "فيلم لاب فلسطين" بالتعاون مع سينيفيليا للإنتاج، هو برنامج سينمائي للتطوير والإنتاج على أحدث مستوى يهدف إلى تطوير أفلام تحفّز الخيال والتفكير لدى جمهور الشباب في العالم العربي. وقدمت هذه النسخة بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة دروسوس.