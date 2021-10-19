كم يكسب مشاهير "تيك توك" من التطبيق؟

وطن: يعد "تيك توك" أحد أشهر التطبيقات في العالم، وحوّل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الكثير من المستخدمين غير المعروفين سابقا إلى نجوم عالميين يحققون ملايين الدولارات.

ويتميز "تيك توك" بمشاركة مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية مع العالم، وكلما كان الفيديو أكثر شيوعا، زاد عدد الإعجابات به ومشاركته عبر الشبكة الاجتماعية، ما يحقق كسبا ماليا لصاحبه.



كم من المال يمكنك كسبه على "تيك توك"؟

يعتمد مقدار الأموال التي يمكن جنيها على "تيك توك" على بعض العوامل، بينها عدد المتابعين الذي يعد عاملا كبيرا، بالإضافة إلى رغبتك في العمل مع العلامات التجارية أو إنشاء منتجاتك الخاصة للبيع.

وأنشأ Influencer Marketing Hub أداة تتيح لك معرفة مقدار ما يحققه "تيك توك" لكل منشور.

ويمكن بعد ذلك إجراء العمليات الحسابية ومعرفة مقدار كل مشاهدة لكل مقطع فيديو.

وعلى سبيل المثال، إذا كتبت اسم حساب نجمة "تيك توك" أديسون راي، وهو addisonre، تدعي الأداة أنها تستطيع كسب ما يقدر بـ 50821 دولارا إلى 84701 دولارا لكل منشور.

ولدى راي 85.2 مليون متابع على "تيك توك" ويمكنها الحصول على ملايين المشاهدات لكن المبلغ ليس ثابتا لكل منشور.

وفي بعض الأحيان يمكنها الحصول على حوالي خمسة ملايين وفي أحيان أخرى يمكنها الحصول على نحو 70 مليون مشاهدة.

ومن المرجح أن تجني راي معظم أموالها على "تيك توك" من تعاون العلامات التجارية والمحتوى المدعوم.

وتتيح أداة Influencer Marketing Hub أيضا كتابة حساب "تيك توك" الخاص بك لمعرفة المبلغ الذي يمكن أن تكسبه.

المصدر: (ذي صن)