فيلم "ريش" يثير جدلاً واسعاً في مصر بعد انسحاب ممثلين عند عرضه في مهرجان "الجونة"

وطن: أثار فيلم "ريش" المصري، الحاصل على جائزتين دوليتين والمعروض في "مهرجان الجونة" يوم الأحد، جدلاً واسعاً في البلاد، وصولًا إلى تقديم بلاغ للنيابة ضده اليوم الثلاثاء باعتباره "مسيئا لمصر".

وقدم المحامي المصري سمير صبري، بلاغاً للنائب العام ضد مخرج وسيناريست ومنتج فيلم "ريش"، على خلفية إساءته لمصر.

ويتناول الفيلم أحوال أسرة يعولها أب فقير يتحول فجأة لدجاجة، عبر مشاهد اعتبرها فنانون وإعلاميون مصريون "إساءة" لبلادهم، بعد أشهر قليلة من تتويجه بجائزتين في مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

في 14 يوليو/تموز الماضي كانت بداية الصعود للفيلم الروائي الطويل، وهو من إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني.

وحصد "الفيلم" الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي من "مهرجان كان"، تلاها بـ 3 أيام جائزة الفيريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية بالمهرجان ذاته.

في 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، انسحبب 3 فنانين مصريين بارزين من قاعة عرض الفيلم بمهرجان "الجونة". واعتبر الفانون المنسحبون وهم، شريف منير، أحمد رزق، وأشرف عبد الباقي، أن الفيلم يحوي مشاهدَ لا تظهر الصورة الحقيقية لمصر.

ويعرض الفيلم تفاصيل منطقة معدومة الخدمات، فيها أب يقيم عيد ميلاد لابنه، ويحوله ساحر بالحفل لدجاجة، ويفشل في إعادته لحياته، قبل أن تخوض الزوجة تجربة قاسية للمرأة المعيلة، عبر مشاهد تقدم أوضاع اقتصادية ومعيشية "صعبة للغاية.

وتحول الرفض والرضا حول الفيلم لمعركة في منصات التواصل، وتصدر أمس الاثنين، هاشتاغ يطالب بوقف مهرجان الجونة، على خلفية عرض "ريش".

وأوضح مخرج الفيلم عمر الزهيري، في مؤتمر صحفي أنه "يحترم كل الآراء ولم يقصد الإساءة لمصر".

واعتبر الإعلامي المصري أحمد موسى أن الفيلم "يسئ لمصر وللمرأة المصرية، وليس فيه مشهداً يتحدث عن التغيير في مصر حاليا".