عطل عالمي جديد في مسنجر فيسبوك وانستغرام

وطن: قال موقع داون ديتيكتور، المختص بمواقع الإنترنت والأعطال التقنية، إن مستخدمين أبلغوا عن عطل جديد، ضرب تطبيق مسنجر فيسبوك، بعد أيام من عطل مماثل ضرب التطبيقات المتعلقة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب وانستغرام.

وأفاد مستخدمون للتطبيق عبر موقع تويتر، بوقوع أعطال في مسنجر فيسبوك.

وشهدت تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، الاثنين الماضي، عطلا حجبها عن عدد من مناطق العالم، ولجأ خلال المستخدمون إلى تطبيقات أخرى من أجل التراسل والتواصل الاجتماعي. قبل أن تعود تدريجيا بعد نحو 7 ساعات من الانقطاع.

وأبلغ مستخدمون من دول مختلفة بالعالم عن عودة التطبيقات الثلاثة المملوكة لشركة "فيسبوك" للعمل بشكل تدريجي.

ونشرت إدارة "فيسبوك" المسيطرة على "انستغرام" و"واتساب" بعد العطل، بيانا عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، ذكرت فيه أنها تعمل على إعادة إصلاح الأعطال. وبررت لاحقا سببه بخلل حدث خلال نقل خوادم للشركة.

وانخفض سهم "فيسبوك" في البورصة العالمية 6 بالمئة، فيما انخفض سهم "تويتر" 5 بالمئة نظرا لتعطل بعض خواصه. وتكبدت الشركة خسائر فادحة بالمليارات خلال ساعات قليلة.