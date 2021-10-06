آية يوسف.. لاجئة فلسطينية مرشحة لجائزة أكثر طالب نفوذاً في العالم

وطن: أعلنت المنظمة العالمية لجائزة التكنولجيا ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية، عن اختيار الطالبة الفلسطينية آية يوسف التي ولدت ونشأت في مخيم للاجئين في لبنان، كواحدة من أفضل 50 متأهلاً للتصفيات النهائية لجائزة" Chegg Global Student" لعام 2021 التي تمنح لأكثر طالب تأثيرا في العالم.

وتم ترشيح أكثر من 3500 مرشح من 94 دولة حول العالم بسبب تأثيرهم الحقيقي على التعليم وحياة أقرانهم والمجتمع من حولهم.

وآية يوسف من مخيم برج البراجنة ودرست في مدارس الاونروا والتحقت بكلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية ببيروت، وتعمل في برامج الأمم المتحدة لتوجيه الشباب حول العالم.

وشاركت يوسف معرفتها وخبرتها في البرمجة مع حوالي 20 طالبًا، وفي نهاية العام الدراسي، تم ترشيحها لجائزة السلام العالمية للأطفال، وتم اختيارها واحدة من أفضل ثلاثة طلاب من لبنان.

وفقًا لآية، فإن ترشيحها شيء يمكن أن يفخر به المجتمع بأسره، وهذه البيئة الصعبة التي نشأت فيها هي التي أشعلت شغفها بالتأثير الإيجابي على كل من حولها، بحسب ما نقلته عنها موقع "ميدل إيست مونيتور".

ألهمت الظروف الصعبة مهمة آية لجعل التعليم في متناول جميع الطلاب.

في المدرسة، وجهت زملاءها في الفصل لفرص المنح الدراسية المتاحة لهم، وساعدتهم على التقدم للجامعة.

وتطوعت في المدارس لتوجيه خريجي المستقبل خلال عملية التقديم للجامعة وإخبارهم عن المنح الدراسية المختلفة ، وقد وصل عدد الطلاب حتى الآن إلى 300 طالب.

قامت كذلك بتوجيه الشباب إلى استخدام التكنولوجيا من أجل الصالح الاجتماعي.

وهي عضو في برنامج القيادة الشبابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تساعد من خلاله، في تطوير أفكار ريادة الأعمال لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وقد منحها ذلك الفرصة لتبادل الأفكار مع صانعي التغيير من جميع أنحاء العالم، وخاصة في سوريا.

بعد انفجار بيروت المدمر في أغسطس 2020، تطوعت آية لمدة سبعة أشهر للعمل على رسومات من شأنها إعادة بناء وإعادة تأهيل أجزاء من المدينة التي دمرت.

كما ساعدت في تحديد موقع الضحايا في بيروت، وترجمة أسماء ومعلومات عن أكثر من 250 شخصًا فُقدوا بعد الانفجار.

وجائزة Chegg Global Student مفتوحة لجميع الطلاب الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عامًا والمسجلين في مؤسسة أكاديمية أو برنامج تدريب ومهارات.

وسيتم الإعلان عن الطالب الفائز في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل وسيحصل على جائزة قدرها 100،000 دولار.