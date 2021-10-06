"القدس التعليمية" تحصد المركز الثالث في مهرجان الأردن للإعلام العربي- دورة القدس

وطن: توجت فضائية القدس التعليمية بجائزتين برونزيتين ضمن فعاليات مهرجان الأردن للإعلام العربي في دورته الرابعة - دورة القدس، الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان في الفترة بين الثالث والخامس من تشرين الأول الجاري، وتزامن مع احتفالات المملكة بالمئوية الأولى للثورة لإنشاء الدولة الأردنية.

وحصلت فضائية القدس التعليمية على برونزية مسابقة القدس عن فيلم "هكذا تسرق القدس"، من إنتاجها الخاص، وهو فيلم وثائقي يتناول قضية التهجير في المدينة المقدسة وجذوره التاريخية عبر عدة مراحل، تبدأ من عام ثمانية وأربعين إلى اليوم، مروراً بعام سبعة وستين.

وتطرق إلى مجموعة من الأدوات والقوانين التي تستخدمها سلطات الاحتلال لتنفيذ مخططات التطهير العرقي في المدينة، بدءاً بتدمير القرى عام ثمانية وأربعين وهدم أحياء مقدسية غربي القدس وحاراتٍ كحارة الشرف في القدس الشرقية. وتبدأ أحداث الفيلم انطلاقاً من مخططات التهجير في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان والأحياء المقدسية الأخرى، ثم يعود إلى الوراء لتحليل الجذور التاريخية للتطهير العرقي، معرجاً على احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام سبعة وستين، وبدء مرحلة جديدة من التهجير بأدوات أخرى، كالاستيطان، وقانون أملاك الغائبين، وهدم البيوت والمنشآت المقدسية، كجزء من عملية منهجية تهدف إلى تهويد مدينة القدس وتكريسِها عاصمة مزعومة لدولة "إسرائيل"، عبر رزمةٍ من السياسات والقوانين الاستعمارية، سعياً وراء حسم معركة الصراع الديمغرافي لصالح المستوطنين اليهود، عبر استهداف الوجود الفلسطيني وتقليص نسبة العرب إلى اثنتي عشرة بالمئة لتحويلها إلى مدينة يهودية.

فيما جاءت الجائزة البرونزية الثانية للفضائية في فئة الأعمال الكوميدية عن المسلسل الكوميدي "مع كورونا"، وهو سلسلة من الحلقات الكوميدية ذات الطابع العائلي، يتمحور حول تأثر العائلة العربية والفلسطينية بشكل خاص بجائحة كورونا، كالإغلاقات واللقاحات والحجر الصحي والتعليم عن بعد، وأمور أخرى ذات ارتباط بالجائحة.

وهنأ رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو فضائية القدس التعليمية على هذا الإنجاز وطاقم الإنتاج الفني بمختلف أعضائه، وقال إن "هذا الإنجاز هو إنجاز لفلسطين والقدس التي تحمل الجامعة اسمها.

من جانبه، قال د. م. إسلام عمرو المدير العام لفضائية القدس التعليمية: "نفخر بهذا الإنجاز كوننا في فضائية تحمل اسم القدس، وفي جامعة تحمل اسم القدس أيضاً، وهذا نتاج عمل دؤوب قامت به الفضائية من إنتاج برامج تعليمية ووثائقية خلقت تميزاً في الواقع الإعلامي الفلسطيني ونجحت في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم".

وأضاف د. م . عمرو: "جاء هذا الإنجاز بعد توجيهات من رئاسة الجامعة وتماهياً مع توجهات الرئيس في إيصال صورة الإبداع الفلسطيني، وإيصال معاناة شعبنا للعالم عبر الأعمال الوثائقية".