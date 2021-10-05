تليغرام يستفيد من "مصيبة فيسبوك".. أكثر من 70 مليون مستخدم جديد

وطن: قال مؤسس تطبيق "تليغرام" للرسائل، اليوم الثلاثاء، إن التطبيق اكتسب أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك، الاثنين.

وظل الناس في جميع أنحاء العالم بدون خدمات الرسائل الرئيسية لما يقرب من ست ساعات، وكان الغموض سائدا حول سبب التعطل.

وعزت شركة "فيسبوك" انقطاع الخدمة، إلى تغيير ترتب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل، الأمر الذي منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى خدمات مثل واتساب وإنستغرام وماسينجر.

وكتب دوروف في قناته على "تليغرام"، "تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تليغرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة، وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".

وذكر دوروف أن بعض المستخدمين في الأميركيتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة، حيث اندفع الملايين للتسجيل في الوقت نفسه، لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، إن انقطاع الخدمة أظهر تداعيات الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الكبار، وأكد الحاجة إلى المزيد من المنافسين.

وقالت روسيا إن الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الانترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي.