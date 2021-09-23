جامعة "خضوري" تدخل التصنيف الدولي "QS" للجامعات العربية

وطن: دخلت جامعة فلسطين التقنية خضوري في طولكرم، ولأول مرة في تاريخها التصنيف الدولي "QS" للجامعات العربية، ما سيمكنها من المشاركة في التصنيف الدولي على المستوى العالمي، ويدخلها ضمن إطار الجامعات العالمية المتميزة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر سيعقد في الـ13 من الشهر المقبل في دبي.

وهنأ رئيس الجامعة نور الدين أبو الرب أسرة الجامعة كادرا وطلبة لحصول الجامعة على هذا التصنيف، موضحا أن الحصول على التصنيف واستيفاء شروطه كافة يعد نقلة أكاديمية نوعية للجامعة.

وأضاف أن حصول الجامعة على التصنيف جاء ترجمة للنهضة الشاملة التي تشهدها جامعة الدولة، من حيث نوعية الطلبة وكادرها المميز، ودورهم الفاعل في تقديم بحوث علمية نوعية ذات امتداد وأثر كبير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

وأوضح أن الجامعة سعت على مدار الأعوام الماضية إلى ضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة، سواء على مستوى البرامج الأكاديمية والبحثية، ومنهجيات البحث والتعليم والتدريس المتبعة، أو على مستوى حوكمة عمل الجامعة ونظمها وإجراءاتها الأكاديمية والإدارية، وتوجيه كافة نشاطاتها لخدمة المعرفة وقطاع التعليم العالي المهني والتقني وملامسة احتياجات المجتمع والعمل على خدمته.

وأشار أبو الرب إلى أن الجامعة في عام 2021 شهدت تسجيل العديد من الإنجازات والتي من بينها فوز الجامعة بأفضل مشروع على مستوى المشاريع المتميزة التي نفذها برنامج إيراسموس منذ العام 2015، إضافة إلى تمكن الجامعة من تصنيع وتطوير جهاز تنفس صناعي غير مسبوق على مستوى الوطن العربي، وانتهاء بدخولها تصنيف "QS" للجامعات.

يشار إلى أن تصنيف QS للجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي يصدر بشكل دوري وسنوي عن شركة Quacquarelli Symonds) ) البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويعد أحد أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم من حيث الأهمية والتأثير، ويعتمد معايير تعكس نوعية الجوانب التعليمية والبحثية وتأثير الجامعة في الحيزين المحلي والعالمي.