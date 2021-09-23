الممثل الأمريكي دي كابريو يستثمر مبلغاً في شركة "إسرائيلية" لللحوم البديلة المعدّلة في المختبر

وطن: سيستثمر الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، مبلغاً لم يكشف عنه في شركة "إسرائيلية" تنتج اللحوم البديلة من خلال زراعة شرائح اللحم من خلايا الماشية المعدلة.

ويأتي هذا الاستثمار كجزء من جولة تمويلية تقوم بها شركة "Aleph Farms" لجمع 105 ملايين دولار انطلقت في تموز/يوليو 2021.

ويدعم دعم النجم السينمائي كذلك شركة Mosa Meat الناشئة التي تتخذ من هولندا مقراً لها والتي كشفت النقاب عن أول هامبرغر مصنوع في عام 2013 وأعلنت مؤخراً عن جولة تمويل بقيمة 85 مليون دولار.

ووفق ما نشر، ينضم دي كابريو إلى كلا الشركتين الناشئتين بصفة مستشار.

ولطالما دافع دي كابريو عن البيئة من خلال مؤسسته وقدم منحاً متنوعة بقيمة 100 مليون دولار دفاعاً عن حيوانات معرضة للانقراض والوصول بشكل أفضل إلى الطاقة الشمسية بأسعار معقولة وغير ذلك.