فرقة صول الفلسطينيّة.. من غزّة إلى أوروبا

وطن: شاركت فرقة صول الغزّية الفلسطينيّة، أمس الأحد، في اليوم الختامي لمهرجان "أرابيسك" الدولي الذي يقام في مدينة مومبليه الفرنسية، وامتدّ لأسبوع، وهو مهرجان شعبيّ يحاور الثقافات المختلفة، ويشارك فيه فنّانون من مختلف الدول العربيّة.

وأدّت الفرقة، التي انطلقت من قطاع غزّة، مجموعة من الأغاني الوطنيّة والتراثيّة مثل: هبّت النار، ليّا وليّا، جفرا، وين ع رام الله، يا طير الطاير، وغيرها من الأغاني، إلى جانب أغانيها الخاصّة، التي تعبّر عن الشارع والشباب الفلسطيني مثل أغنيتهم "قالولي"، التي تعبّر عن مسيرة الفرقة وانطلاقها من قطاع غزّة والتحديّات التي واجهتها.

وقال مدير أعمال الفرقة رامي وراسنة لوطن، إنّ رسالة الفرقة بإيصال التراث والثقافة الفلسطينية في مهرجانات عالميّة في أوروبا، معبّرًا عن سعادته بتفاعل الجماهير هناك مع الأغاني الفلسطينيّة، وسعادة الفرقة بالمشاركة هناك.

وأضاف وراسنة أنّ المهرجان واحد من أهم المهراجانات العالمية في أوروبا، والفرقة الغزيّة مثّلت اسم فلسطين فيه برؤية أعضائها، رغم كلّ الظروف والمعيقات الصعبة التي يمر فيها العالم، خصوصًا في ظلّ جائحة كورونا، والأوضاع السياسية في فلسطين، إلّا أنّ الفرقة تجاوت ذلك ومثّلت فلسطين، وأوصلت صوتها إلى العالم.

وقال الفنّان والملحّن حمادة نصر الله لوطن، إنّه شعور جميل بأن ترى ما كنت تتخيله حلمًا أن يصبح حقيقة، فقد كان هذا أكبر تحدٍّ لنا، بأن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، رغم الظروف والبيئة التي اعتدنا عليها في قطاع غزة، نحن اليوم نقف على واحد من أكبر المسارح إلى جانب مجموعه من النجوم والفرق العربية، وهذا شكّل دافعًا لنا وانطلاقة جديدة لمرحلة أكبر نحقّقها كفرقة من غزّة.

وأضاف أنّ رسالة غزّة وفلسطين تصل العالم من خلال الفن، "ونحن نمثّل الصوت ونرفع العلم الفلسطيني في محافل ثقافية عالمية"، وأشار إلى أنّ الفرقة تجري تصوريًا لأغنيْتين جديدتيْن في أكثر من مكان، وسيتم نشرهم نهاية هذا العام بالتزامن مع تجهيزات ألبوم الفرقة المقرّر نشره في نيسان المقبل.

وشارك في هذا المهرجان مجموعة من الفنّانين العالميّين والعرب، منهم سعاد ماسي، وضمّ العديد من الفرق والفنّانين الموسيقيّين، وعروض سيرك وستاند أب كوميدي وغيرها.

وشاركت الفرقة في جولتها الأوروبيّة الحالية، إلى جانب مهرجان أرابيسك، في مهرجان كوباكوبانا العالمي في مدينة غنت في بلجيا في 11 من الشهر الجاري، وتستعدّ لاستكمال جولة عروضها من خلال عروض موسيقيّة في بروكسيل ببلجيكا، وعرضيْن في برلين بألمانيا.

وضمّت الفرقة في جولتها الأوروبيّة كلّ من مدير أعمالها رامي وراسنة، والفنّانين حمادة نصر الله، وسعيد فضل، وفارس عنبر، وأحمد الحدّاد، كما وشاركت معهم خلال فقرة فنيّة الفنّانة المغربيّة وداد.

وكانت الفرقة أطلقت الشهر الماضي العمل الفنّي الجديد "عاشق من فلسطين"، وهي أغنية من كلمات الشاعر الراحل محمود درويش، وألحان عضو الفرقة ناهض الريّس، لتكون أغنية "تشير إلى تشتّت الفلسطيني، وحبّه لأرضه أينما كان".

يذكر أنّ "صول" فرقة تأسست عام 2012 في قطاع غزّة، من مجموعة شبّان جمعهم حبّ الموسيقى والشغف، وشاركت في مهرجانات محليّة في غزّة عام 2016، و2018، وفي مهرجان فلسطين الدولي، ومهرجان "ع السطح" عام 2019، ويوم الجاز العالمي في رام الله والقدس، وفعاليّات "Palestine music expo pmx" في رام الله، وأعادت بتوزيع 30 أغنية فلسطينية تراثية ووطنية من خلال برنامج "وصلة" الذي تم تصويره في مناطق مختلفة من قطاع غزة.