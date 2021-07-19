يسرا عرفة: فتاة أردنية من أصل فلسطيني تشارك في تأسيس أول جامعة لجراحة الدماغ و الأعصاب بالعالم في الولايات المتحدة الأمريكية

وطن: وطن: في 15/7/2021 تم الإعلان الرسمي عن افتتاح جامعة عبدالرؤوف لجراحة الدماغ و الأعصاب، الجامعة الأمريكية التي تعد أول جامعة مسجلة لجراحة الدماغ و الأعصاب في العالم.

وشارك في تأسيس هذه الجامعة عدد من الشخصيات المرشحة من قبل الهيئة الإدارية لجمعية، "والتر اي داندي" لجراحة الدماغ والأعصاب، و تم اختيار الفتاة يسرا عرفة لتشارك في تأسيس هذه الجامعة و تم تنصيبها تبعاً لذلك، رئيسة لقسم البحث العلمي في الجامعة، مما يجعل منها المرأة العربية الوحيدة في الهيئة الإدارية للجامعة.

جامعة عبدالرؤوف لجراحة الأعصاب Abdulrauf University of Neurosurgery، هي جامعة غير ربحية أمريكية المنشأ، حيث تعد الأولى من نوعها حول العالم، ولم يسبق وجود جامعة من قبل تقوم بتدريس هذا التخصص الجراحي الدقيق.

وتقوم جامعة عبد الرؤوف لجراحة الأعصاب، بتدريس مساقاتها، بأساليب متطورة وحديثة، وتضم الجامعة نخبة من الأطباء، و جراحي الأعصاب من حول العالم.

ويكمن الهدف من تأسيس هذه الجامعة، هو لتمكين طلبة الطب في جراحة الأعصاب والأخصائيين الراغبين بتطوير معرفتهم في هذا التخصص الصعب، التميز في مسيرتهم من خلال اكتساب المعرفة والخبرة على أيد أمهر الجراحين العالميين بأسعار رمزية.

يشار إلى أن الطبيبة يسرا عرفه، طالبة طب في سنتها الدراسية السادسة، في جامعة العلوم و التكنولوجيا الأردنية؛ وهي إحدى الطلبة المميزين الذين تخرجوا من مدرسة اليوبيل العريقة، وكان لها عدة مشاركات عالمية و دولية مثلت فيها الأردن، منها:

تمثيل الأردن في برنامج between the lines المقام في جامعة ايوا الامريكية، وتمثيل الأردن و الحصول على جائزة البطولة في مسابقة كويست للعلوم الحيوية، وحصولها على المركز الثاني في المناظرات العلمية.

وهي أيضاً عضو في رابطة الكتاب العرب و ممثلة المملكة الأردنية، في مهرجان الإسكندرية الدولي للفنون الابداع العربي.

وقامت بنشر مجموعة شعرية، بالإضافة إلى أنها كاتبة في صحيفة الراية، و مدونات الجزيرة؛ وفي العام الماضي، قامت يسرا بإنشاء أول فرع طلابي لجمعية والتر داندي لجراحة الدماغ والأعصاب العالمية في الأردن، وتشغل حالياً منصب رئيسة الفرع الأردني. إضافة إلى ذلك، تقوم يسرا بإدارة الأبحاث العلمية داخل الجمعية العالمية.