وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

وطن: كرمت وزارة الثقافة الفلسطينية الاعلامي اللبناني زاهي وهبي وذلك على هامش الامسية الشعرية "كامل التراب الفلسطيني" وذلك بحضور الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف والنائب فايز بصبوص، وقد نظم الامسية مركز جلعد الثقافي ومؤسسة لابوتيه مساء امس في مسرح زرياب في العاصمة الاردنية عمان.

وقالت الناطقة الاعلامية لوزارة الثقافة بثينة حمدان، "باسم وزارة الثقافة نكرم اليوم قامة اعلامية وادبية متمثلة بالاعلامي زاهي وهبي لاسهاماته الادبية تضامناّ مع فلسطين القضية والهوية".

واضافت " جئتكم من فلسطين ارض الرباط والمحبة والرسالات السماوية الثلاث، من رام الله التي تبعد عن مدينة القدس بضعة كيلومترات لكن بسبب قسوة الاحتلال باتت تبعد مسافة احلام".

وتم التكريم بحضور عدد من الشخصيات وتخلل الامسية العديد من القصائد الخاصة بفلسطين منها قصيدة أمي والتي اهداها للاسيرة والمناضلة خالدة جرار والتي منعها السجان الاسرائيلي من وداع ابنتها التي توفيت مؤخراً وقصيدة الشهيد ابن الشهيد والتي اهداها للشهيد باسل الاعرج.