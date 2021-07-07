الاحتلال ينكّل بالمعتقل منتصر شديد وعائلته في الخليل

وطن: أكّد نادي الأسير الفلسطيني بأن المعتقل منتصر شديد وعائلته تعرّضوا لعملية تنكيل خلال عملية اعتقاله فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح نادي الأسير أن قوّة مكوّنة من نحو (15) مركبة عسكرية و(100) جندي طوّقت منزل المعتقل شديد واقتحمته، واحتجزت أطفاله الأربعة وأعمارهم بين خمسة و(14) عاماً في غرفة وهم يبكون ويصرخون، وزوجته في غرفة أخرى منفصلة عنهم، وكل ما كانت زوجته تطلب أن تذهب لأطفالها يقوم الجنود بضربها بأعقاب البنادق.

فيما أبقى جنود الاحتلال على شديد في بهو البيت وأطفأوا الإضاءة، وأكّدت زوجته أنها سمعت صوت ضرب وصراخ، ووجدت بقع دماء على الأرض بعد اعتقاله ومغادرتهم للمكان.

يذكر أن شديد (51 عاماً)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، وكان قد تعرّض للاعتقال لمدة (11) عاماً متواصلاً بين العامين 1994 و2005، وبعد ذلك تعرّض للاعتقال الإداري بما مجموعه تسع سنوات، كان آخرها اعتقاله إدارياً لسنتين متواصلتين والإفراج عنه قبل نحو ثلاثة شهور، وخلال فترة الإفراج عنه استدعته مخابرات الاحتلال لحضور مقابلات عدّة مرات كما واقتحمت منزله مرّتين.