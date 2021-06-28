جائحة كورونا تضيف مليارديريا جديدا لقائمة أثرياء العالم

وطن: أضافت الصين مليارديريا جديدا ضمن قائمة أثرياء اللقاحات، الذين تمكنوا من مضاعفة ثرواتهم أو حققت ابتكاراتهم زيادة في القيمة السوقية لأسهم شركاتهم العاملة في مجالات صناعات الأدوية واللقاحات.

وقالت مجلة "فوربس" في تقرير، الاثنين، إن "كونغ وي" رئيس مجلس إدارة الشركة "Changchun BCHT Biotechnology" الصينية لصناعة اللقاحات، دخل قائمة مليارديرات اللقاحات اليوم، بعد استمرار تحسن القيمة السوقية لحصته من الشركة.

وتبلغ حصة "كونغ كوي" 25% من الشركة العاملة في مجال إنتاج اللقاحات، إذ بلغت قيمة حصته اليوم 18.34 مليار يوان (1.9 مليار دولار).

وتعمل الشركة حاليا في مجال تطوير لقاح لفيروس ضد فيروس كورونا، يمكن تناوله عبر قطرة في الأنف، بدلا من الحقنة، المستخدمة حاليا في اللقاحات.

والشهر الماضي، قالت منظمة أوكسفام، إن فيروس كورونا أضاف 9 مليارديرات جدد يعملون في شركات لتطوير اللقاحات، يملكون مجتمعين قرابة 19.3 مليار دولار.

وذكرت المنظمة في بيان حينها، إن من بين المليارديرات التسعة "ستيفان بانسل" وهو الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" بثروة 4.3 مليارات دولار، وأوغور شاهين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيونتك" بـ4 مليارات دولار.