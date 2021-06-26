وكالة الفضاء الأوروبية تسعى لإرسال أول رائد من ذوي الاحتياجات الخاصة

وطن: قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن وكالته تأمل في توظيف وإرسال أول رائد فضاء في العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة مضيفا أن عدة مئات قدموا بالفعل طلبات للقيام بالمهمة.

وقال أشباخر، الجمعة، إن برنامج الفضاء الذي يضم 22 عضوا أغلق للتو إعلان توظيف رواد فضاء بعدما تلقى 22 ألف طلب.

وأضاف المسؤول الأوروبي: "نرغب في إرسال رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في سابقة نرى فيها ذلك لأول مرة".

ومضى يقول: "إنني سعيد بوكالة الفضاء الأوروبية لأنها تظهر بذلك أن الفضاء للجميع، وهذا شيء أود أن يعلمه الناس".

وتواجه وكالة الفضاء الأوروبية، التي هيمن صاروخها إريان في وقت من الأوقات على سوق إطلاق الأقمار الصناعية، منافسة شديدة من مشاريع جديدة تعتمد في تمويلها على شركات تكنولوجيا ومنها "بلو أوريجين" المملوكة لجيف بيزوس و"سبيس إكس" التي يرأسها إيلون ماسك.

ويأمل بيزوس مؤسس شركة أمازون أن يصبح في الشهر المقبل أول من يرتاد الفضاء على متن صاروخه الخاص وهو ما يبرز الدور المتنامي لمليارديرات التكنولوجيا في مجال كانت تهيمن عليه هيئات حكومية في السابق.

المصدر: (رويترز)