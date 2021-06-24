درجة الحرارة في موسكو تتجاوز رقما قياسيا

وطن: بلغت درجة الحرارة اليوم في موسكو حد 33.8 درجة مئوية، وهو أعلى من الرقم السابق المسجل في يوم 24 يونيو.

وقال رومان فيلفاند، المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية: "الرقم القياسي لهذا اليوم والمسجل في عام 1948 تم تجاوزه. في محطة (ف د إن خا) بلغت درجة الحرارة اليوم الخميس 33.8 مئوية، وهذا يعني أن الرقم القياسي الذي سجل على مدى 143 عاما من الرصد وهو 33.5 درجة مئوية قد تم تجاوزه اليوم".

ولفت فيلفاند إلى أنه تم تسجيل واقعة تجاوز الرقم القياسي فقط، فيما ستعرف قيمة درجة الحرارة القصوى بحلول المساء.

المصدر: (نوفوستي)