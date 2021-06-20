ملتقى روّاد المكتبة ينظم نشاطاُ بعنوان " كتابة الصورة الفنية وتحليلها"

وطن: نظم ملتقى روّاد المكتبة يوم الأحد الموافق 20|6|2021، نشاطاً تفاعلياً استهدف فيه الروّاد الصغار بعنوان " كتابة الصورة الفنية وتحليلها" حيث استضاف الملتقى الأديب والباحث: عمر عبد الرحمن نمر الذي قام بتدريبهم على مهارات مستهدفة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة، بهدف تعزيز قدرات الذات على التفكير والتعبير، وذلك بصياغة العبارات، وتأليف القصص، وتوظيف مهارة الحوار، بالاتكاء على الرسم وتمثيل الأدوار، ومن خلال الأنشطة تشجع التلاميذ للحديث عن دواخلهم واستنطاق ذواتهم، وذلك بتوظيف أساليب مبتكرة وغير تقليدية اعتمدت على مراعاة الفروق الفردية، وتوظيف مخزون التلميذ الحكائي، ومساعدته في تطوير التعبير عنه.

وقد شكرت مديرة الملتقى الأديبة: إسراء عبوشي الأستاذ: عمر عبد الرحمن نمر على أسلوبه المميز في خلق التفاعل الداعم لتعزيز المهارات، وشكرت أيضاً مدير مكتبة بلدية جنين الأستاذ: كمال سمور على الدعم، حيث ولد الملتقى في المكتبة ووضع أهدافه حسب حاجاتها، وشكرت كذلك مسؤولة قسم الطفل الأستاذة: منى مساعيد التي شاركت الأطفال وعززت لديهم روح المشاركة ورحبت فيهم. كما قدمت شكرها الخاص للأمهات المشاركات في النشاط.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة التي تعزز الذات، وترسخ المواهب وتدعمها، وتنمي الشخصية وتحثهم على الإبداع والتميز، بالإضافة إلى تشجيعهم على المطالعة والكتابة، لا تتحقق إلا بمساعدة الأهل فعلي الأهل أن يكونوا على مستوى عالي من الوعي لمتطلبات أبنائهم وتشجيعها.