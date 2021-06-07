"التربية" وشؤون اللاجئين تطلقان مسابقة أدبية لطلبة المدارس في ذكرى النكبة

وطن: شرعت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة بتنفيذ مجموعة من الفعاليات بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، حيث تم إطلاق وتعميم مسابقة أدبية لطلبة المدارس في فلسطين بعنوان: "النكبة كما يراها طلبة فلسطين".

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك ضم دائرة شؤون اللاجئين واللجنة الوطنية العليا والإدارة العامة للنشاطات الطلابية في الوزارة.

وتتضمن المسابقة كتابة نص أدبي (رسالة، خاطرة، قصيدة، قصة قصيرة، نص مسرحي)، للطلبة من الصفوف الثامن وحتى الحادي عشر بحيث لا تتجاوز أي مشاركة 500 كلمة، وتتطرق لأحد جوانب النكبة كما يراها الطلبة، علماً أنه سيخصص جوائز قيمة للطلبة الفائزين، وسيكون آخر موعد لتسلم المشاركات من الطلبة وإيصالها للوزارة هو 20/9/2021.

وتنفذ الوزارة مع اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة سنوياً مجموعة من النشاطات لإحياء الذكرى التي تصادفت هذا العام مع الهجمة الشرسة للعصابات الصهيونية المتطرفة على المسجد الأقصى والقدس وقطاع غزة والضفة، حيث تم تخصيص الإذاعة المدرسية على مدار أسبوع للحديث عن النكبة وتداعياتها وحق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتخصيص ما أمكن من حصص المواد الاجتماعية والتنشئة الوطنية والنشاط والأيام المفتوحة لنفس الغرض في المدارس كافة.

ويهدف تنفيذ هذه النشاطات إلى رفع الوعي الوطني وتعميق المعرفة لدى الطلبة بتاريخهم وحقوقهم الوطنية ونضالهم العادل نحو تحقيق العودة والحرية والاستقلال.