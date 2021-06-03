هواوي تطلق نظام تشغيل خاص بها لمواجهة العقوبات الأميركية

وطن: من المقرر أن تطلق شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي التي تواجه عقوبات أميركية، نظام التشغيل الخاص بها "هارموني او اس" للتمكن من البقاء في ساحة الهواتف الذكية بعد منعها من استخدام نظام "أندوريد" الذي تملكه "غوغل".

وستكشف هواوي أولى أجهزتها المحمولة المجهزة بنظام "هارموني أو إس" الجديد في حدث افتراضي سيبث من مقرها الرئيسي في شينجين في جنوب البلاد بدءا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ).

وتابعت أوساط التكنولوجيا عن كثب تطوير نظام "هارموني أو إس" منذ بدأت إدارة دونالد ترامب حملة شرسة في العام 2018 لعرقلة طموحات هواوي التي تتهمها الولايات المتحدة بالتجسس.

ووضعتها واشنطن في العام 2019 على قائمة سوداء مُنِعت بموجبها من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الأساسية لعملياتها الإنتاجية، خصوصاً الرقائق الإلكترونية التي تعتبر ضرورية لهواتفها، ما أدى إلى تراجع مبيعات هواوي ومنعها من استخدام نظام "أندرويد" التابع لمجموعة "غوغل" والذي تستخدمه تقريباً كل الشركات المصنعة للهواتف الذكية ما عدا شركة "آبل" التي تملك نظام "آي أو إس".

ولم تنجح أي شركة حتى الآن في وضع حد للاحتكار الثنائي لأنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، إذ انسحب كل من "بلاكبيري" و"وينذوز فون" التابع لشركة "مايكروسوفت" وبرنامج "فاير" من "أمازون" من أرض المعركة.

ودخلت هواوي، وهي المورد الأول عالمياً لمعدات محطات الاتصالات ومعدات أخرى للشبكات، مجال الهواتف المحمولة في العام 2003 باستخدام نظام "أندرويد".

وأصبحت واحدة من أكبر ثلاث شركات لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، مع سامسونغ الكورية وآبل الأميركية، مدعومة بالطلب الصيني والمبيعات في الأسواق الناشئة.

لكن العقوبات الأميركية التي منعت الشركة من الحصول على المكونات الضرورية، جعلت قطاع الهواتف المحمولة في المجموعة الصينية يدخل في حالة عدم يقين.

وبحسب المحللين، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه هواوي حالياً هو التطبيقات وإقناع عدد كافٍ من المطورين بإعادة تكييف تطبيقاتهم ومحتوياتهم الأخرى للعمل وفق نظام "هارموني او اس" بهدف أن يستمر المستهلكون في شراء هواتف هواوي.

وبعد منعها من استخدام نظام "أندرويد"، لم يعد بإمكان هواوي تقديم العديد من التطبيقات الشائعة لحاملي هواتفها الذكية مثل متصفح "غوغل" أو تطبيق "خرائط غوغل".

كذلك، كان وصول هواوي إلى الرقائق الإلكترونية الضرورية لصناعة هواتفها الذكية محدوداً، ما أدى إلى انخفاض مبيعاتها بشكل حاد في الأرباع الأخيرة من العام.

وفقا للمحللين، يجب أن تكون هواوي قادرة بسهولة على حل مشكلة التطبيقات في الصين، سوقها المحلية: فالتطبيقات التي طورتها، مصممة لمواطنيها.

لكن في سائر أنحاء العالم، تبدو الآفاق أكثر قتامة.

وقالت إلينور ليونغ المسؤولة عن البحوث عبر الإنترنت والاتصالات في آسيا في مجموعة "سي إل اس إيه" الاستثمارية "من حيث المحتوى، عندما تتحدث عن السوق العالمية، لا يمكن العيش بدون غوغل وأمازون ويوتيوب. سيكون ذلك تحدياً".

وأدت مشكلات هواوي إلى عملية إصلاح شاملة في المجموعة التي أسسها العام 1987 رن تشنغ فا وهو مهندس سابق في جيش التحرير الشعبي ما زال يشغل منصب رئيسها التنفيذي.

ومنذ زيادة الضغط الأميركي، تحوّلت هواوي بسرعة نحو خطوط إنتاج جديدة تعتبر أقل تأثراً وأعادت تركيزها على سوقها المحلي الرئيسي.

وفي مذكرة داخلية لموظفيه الأسبوع الماضي، دعا مؤسس هواوي الموظفين في الشركة إلى تحول شامل للمجموعة وتسريع استقلالية البرمجيات.

وسرّعت الشركة تنوعها في قطاعات مثل الحوسبة السحابية (كلاود) والمركبات الذكية بالإضافة إلى الجيل الخامس (5 جي) الذي تعد واحدة من رواد سوقه.

كذلك، أعلنت هواوي الشهر الماضي رغبتها في التعاون مع شركات صينية لتصنيع السيارات من أجل إطلاق سيارات ذكية.