منظمة همسة سما الثقافة تعقد مؤتمرها الرابع بعنوان "قافلة القدس الثقافية"

وطن: عقدت منظمة همسة سما الثقافة الدولية عقدت مؤتمرها الرابع قافلة القدس الثقافية عبر منصتها الالكترونية "همسة نت"، تحت رعاية الرئيس محمود عباس وبحضور وزير التنمية الاجتماعية الدكتور الحمد المجدلاني.

وألقت الدكتورة فاطمة أبو واصل اغبارية رئيسة المؤتمر كلمة الافتتاحية، أكدت خلالها أن إحياء واقع القدس الثقافي يحمل رسالتها الفكرية التي تنشد الحب والخير والسلام والحفاظ على هويتها العربية رسالة كل انسان مثقف تقدمي ينشد الخير لسائر المخلوقات على سطح المعمورة.

وأضافت: أن قافلة القدس لها طابعها الخاص المدعوم بإرادة إدارة وكوادر المنظمة. وقالت: إننا نعمل انطلاقا من رويتنا في البحث عن الحل العادل لقضية القدس، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم المؤتمر الدولي لقافلة القدس الذي عقد في مدينة القدس برعاية الرئيس محمود عباس مطلع شهر أيار عام 2018، وعلى الرغم من شُح الإمكانيات استمرت القافلة في مسيرها لتعقد المؤتمر الدولي الثاني في المملكة الاْردنية الهاشمية نهاية عام 2018م. برعاية فخرية من الأمير الحسن بن طلال، وفي مطلع العام 2019 وتزامناً مع اجتماع الرؤساء العرب حطت القافلة رحالها في تونس الخضراء وتحت رعاية شرفية من جامعة الدول العربية ومنظمة الالكسو وعقد مؤتمر القافلة لدورته الثالثة في مقر المنظمة العربية للتربية والعلوم الالكسو.

وتحدث الأمين العام لمنظمة همسة سماء الثقافة، قائلا إن القدس هي مسرى الرسول علية الصلاة والسلام وأنها قبلة المسلمين الثانية ونتمنى للجميع أن نصلي وإياهم في المسجد الأقصى.

بعد ذلك تحدث الوزير أحمد المجدلاني قائلا إن "الحرب على غزة قتلت الأطفال والناس، وما الحرب إلا غطرسة من المحتل، ولكن إرادة الشعب الفلسطيني انتصرت وعادت القضية الأهم قضية فلسطين إلى الواجهة وتعاطفت معها الدول العربية والغربية والعالم بأسره وهذا ما شاهدناه عبر وسائل الإعلام المختلفة".

بعد ذلك ألقى الدكتور طارق كردي، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة العاشر للأقليات، في مؤتمر قافلة القدس الثقافية كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير لمنظمة همسة سماء الثقافة الدولية لدعوتها الكريمة ولتنظيمها لمؤتمر قافلة القدس الثقافية لدورته الرابعة.

بعد ذلك تكلم البروفيسور مانويل حساسيان سفير فلسطين لدى مملكة الدنمارك عن القدس والوضع القانوني متطرقا إلى التعليم وعمل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية. مشيرا الى انه يعمل جاهدا من أجل تغيير الفكر الدنماركية وخصوصا الجهد المبذول مع البرلمان الدنماركي والخارجية الدنماركية وأنه لن يغادر الدنمارك قبل ان يحقق هدفه. معتبرا أن منطقة سلوان لا تقل خطورة عن الشيخ جراح.

كما تحدث د. حنا عيسى الباحث والخبير القانوني والأستاذ الجامعي عن الوضع القانوني للقدس والأراضي الفلسطينية التي استولت عليها حكومة الاحتلال لبناء المستوطنات وعدم احترام "إسرائيل" القوانين الدولية، بل ما زالت مستمرة في غطرستها وغيها للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وتقطيع اوصالها بما لا يمك معه حل الدولتين.

وقام د.مازن قمصيه (مواليد 1957 في بيت ساحور) وهو عالم ومؤلف، مؤسس ومدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي (PMNH) ومعهد فلسطين للتنوع البيولوجي والاستدامة (PIBS) في جامعة بيت لحم حيث يعلم. الخاص في مجال حقوق الإنسان فقد قام بعرض تفصيلا عن موضوع (العدالة البيئية في فلسطين وألية مقاومة الاستعمار بالعمل البيئي). وقدم فيدجوا

بعد ذلك تحدث الدكتور الإعلامي السعودي أحمد الشهري عن (القضية الفلسطينية في الوجدان العربي، وتأثر القضية الفلسطينية بالاستقطابات الخارجية) وأن قضية القدس هي قضية السعودية الأولى وأنها لن تتخلى عنها.

كذلك قدم البروفيسور معتز قطب شغل منصب رئيس دائرة علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم والتكنولوجيا في الأربع سنوات الماضية، كما وقام بتأسيس مختبر أبحاث المسطحات المائية والأسماك، وعُرف القطب بحبه وشغفه بالشعر والخاطرة. فقدم قصائد شعرية عن القدس والشيخ جراح نالت استحسان الضيوف والمتابعين.

كما تحدثت المغتربة صفاء عبد العزيز الفلسطينية في السعودية عن الهوية التي أضاعها الاحتلال وقدمته بسرد مقنع وجذاب.

وختم اللقاء بكلمة لممثل عن منظمة همسة سماء الثقافة الدولية. والذي تحدث عن التعليم في القدس وأسرة المنهاج الفلسطيني والوضع الصعب الذي يعيشه المواطن المقدسي في ظل الاحتلال. ومحاولة المحتل تجهيل الشباب المقدسي واغراقه بالمخدرات وتدميره.