القدس معتركنا



كتبت: قمر منى



للقدس.... أكتب

أفخر ولا أندب

الوضع يؤلم

والألم يُلهم

والصبر سلوة...

والعابرون شيء آخر

ليس لهم في القدس محطّ

للقدس قناديلها...

قناديل الليل لم تنم...

تنير دروبا وزوايا

تبارك ليل الرّكع السّجود..

تبارك عيونا تسهر في أربطتها...

لا يهدأ جيل إلا وسلّم لآخر

دربا وقنديلاً وراية...

وتعاقبت الأجيال

فلا تماريني في الحقّ

إذ لستَ من أهله !

سنثور ونثأر

سنتبادل طقوس العزاء

ونعدّ مقابرنا للشّهداء حصرًا

أنت لست وليّ أحد... سوى نفسك

للقدس غيرُك ألف وليّ ووليّ

للقدس ربّ يحميها

ألا تراها لا تجزع

لم ينضب الدّمع، لم يبرد

القلوب يستوطنها الأسى

ولكنّ الفرج في ثنايا الأسى

لا تُلاحي...

أنعاتب الدّهر على ما كان...

أم نعاتب قريبا خذل القبة والأسوار...

وصدره مثقل بالأعلام...

أم عربا في لجّة الغياب والصمم والخذلان...

لا عتاب اليوم

فقد فاز من فاز

وخاب من خاب

رفعت أقلام النصر

وجفّت صحف سطورها من دم..

بئس من فوّت الشّرف

وما زال يجتر الهزيمة...

في بئس مبرك ومنزل ومعترك...

فالقدس لي معترك...

وأنتم بلا قدس وبلا معترك

فموتوا هدراً في آخر قافلة

سرت فأدركت...