ابداعات طريق الحرير تصدر "امواج المتوسط" في العيد الخامس لتأسيسها

وطن: مع احتفال سلسلة إبداعات طريق الحرير بمرور خمس سنوات على إنطلاقتها، يصدر العدد الثاني من سلسلة كتبها غير الدورية (أنطولوجيا)، بعنوان (أمواج المتوسط)، مطلع شهر يونيو / حزيران القادم.

الأنطولوجيا الشعرية الصادرة باللغة الإنجليزية تقدم في قسمها الأول مختارات لشاعرات وشعراء بلدان البحر المتوسط. وتضم الأسماء شعراء وشاعرات من نحو ثلاثين دولة تشمل فلسطين، كوسوفو، البرتغال، إيطاليا، اليونان، صربيا، سورية، اليوسنة والهرسك، قبرص، المغرب، اليونان، مونت نجرو، لبنان، الجزائر، كرواتيا، تونس، تركيا، ألمانيا، المكسيك، أوزبكستان، الهند، أذربيجان، ماليزيا، إندونيسيا، اليمن، بنجلاديش، باكستان، نيوزيلاند، ومصر.

قائمة المشاركة الابداعية تشمل أسماء الشاعرة والروائية والسينمائية ليانة بدر (فلسطين)، والشاعر والناقد فخر الدين شيخو (كوسوفو)، والشعراء والشاعرات ماريا دو ساميرو باروسو (البرتغال)، وإيمانويل سيلنتي (إيطاليا)، سماراجدي ميتروبولو (اليونان)، نمر سعدي (فلسطين)، مؤمن سمير (مصر)، ديمة محمود (مصر)، د. محمد حلمي الريشة (فلسطين)، رشا أحمد (مصر)، آنا ستيليا (صربيا)، ومعتز حرامي (سورية)، وياسنا ساميتش (اليوسنة والهرسك)، وبامبوس كوزاليس (قبرص)، ويوسف الأزرق (المغرب)، ونوار الشاطر (سورية)، ونينا أليكسي (اليونان)، ود. نوال الحوار (سورية)، وليليانا ياريتش (صربيا)، ورفاء أبو جبل (سورية)، وأنيتا بيزتش (صربيا)، وكاتارينا ساريتش (مونت نجرو)، ومحمود سليمان (مصر)، وطارق عمار (مصر)، وصفاء البيلي (مصر)، ومحمد الحديني (مصر)، ومحمد غازي النجار (مصر)، وليندا إبراهيم (سورية)، وماريا ناجترفير بوبوف (صربيا)، وربى اليوسف (لبنان)، وماركو ستانجوفيتش (صربيا)، ومعين شلبية (فلسطين)، وأنطونيس فسليبوس (اليونان)، وبلال المصري (لبنان)، ومنيرة مصباح (لبنان)، ونينا ليث عفان (الجزائر)، ود. نينا عبد الرزاق (فلسطين)، وياسمينا هانياليتش (البوسنة والهرسك)، ونيكولا سيميتش تونين (كرواتيا)، وجوران رادييفتش (مونت نجرو)، يلينا ليوبينوفيتش (صربيا)، ومحمد جسارة (تونس)، توركان إرجور (تركيا)، ومتين فندقجي (تركيا)، ومحرر الأنطولوجيا أشرف أبو اليزيد (مصر).

ورغبة من شعراء العالم بالمشاركة، أتاحت الأنطولوجيا قسمها الثاني بعنوان (أمواج أخرى)، بمشاركة الشاعرات والشعراء سانتي هوندرو – هيل (ألمانيا)، فرانسيسكو آزويلا (المكسيك)، أوميد علي (أوزبكستان)، سوتشيسميتا جوشال (الهند)، نجار عارف (أذربيجان)، كمالا (ماليزيا)، ليلي سيتي كولتاتوليانا (إندونيسيا)، فارس الجنادي (اليمن)، مادو جانجوباداي (الهند)، ماهاناجبارفين (بنجلاديش)، محبات يولداشيفا (أوزبكستان)، شيرزود آرتيكوف (أوزبكستان)،سوابانجويجوادوري (بنجلاديش)، ليف ري آرديانسيا (إندونيسيا)، أوميدا خوشفاكتوفا (أوزبكستان)، شينا تشاكرابارتي (ماليزيا)، ديبكا سنج (الهند)، د. ديباربراسونا بيسواس (الهند)، رضاء الدين ستالين (بنجلاديش)، د. ساجد حسين (باكستان)، سو تزو (نيوزيلاند)، د. راج راجيواري سوتا رامان (ماليزيا)، آسيا مجيد (باكستان)، بانكوري سينها (الهند) ، والدكتور براجيش كومار جوبتا (الهند).

وقد أهدت مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن صور الأعمال الفنية للمراكب التي رسمها الفنانون والفنانات ممن شاركوا في أهم فعالية ثقافية دولية للفن التشكيلي المرتبط بالتنمية الثقافية للمجتمع، وهو ملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب، حيث اختار محرر السلسلة تزيين الأعمال الشعرية بصور المراكب التي قدمها الفنانون والفنانات أحمد هلال، والحسيني علي، ورامي ربيع، وزكريا القاضي، وسمير عبد العظيم، وسمير عبد الفضيل، وعلاء أبو الحمد، وعلي حسان، وعمر الفيومي ومحمد عبلة، ومصطفى عيسى أحمد ووليد قانوش، وياسين حراز، وإيفيلين عشم الله، وجيهان سليمان وجيهان فايز، وسالي الزيني، وعقيلة رياض، وميرفت شاذلي، ومنى غريب، وإيمان عزت، ومحمد أبو الوفا، وكمال أبو حلاوة (الأردن)، وهوما خان (الهند).

وجاءت صور مراكب الفنانين الثلاثة عبد الوهاب عبد المحسن، وياسين حراز وعقيلة رياض على غلاف الأنطولوجيا، التي تصدر في أكثر من 500 صفحة، وستتاح نسختها الرقمية للقراءة والتصفح المجاني، بينما ستتاح نسختها المطبوعة في القاهرة حسب الطلب. ووعد محرر الأنطولوجيا بمفاجآت تواكب الاحتفال بالسلسلة.