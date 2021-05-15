ابداعات طريق الحرير تصدر "امواج المتوسط" في العيد الخامس لتأسيسها
وطن: مع احتفال سلسلة إبداعات طريق الحرير بمرور خمس سنوات على إنطلاقتها، يصدر العدد الثاني من سلسلة كتبها غير الدورية (أنطولوجيا)، بعنوان (أمواج المتوسط)، مطلع شهر يونيو / حزيران القادم.
الأنطولوجيا الشعرية الصادرة باللغة الإنجليزية تقدم في قسمها الأول مختارات لشاعرات وشعراء بلدان البحر المتوسط. وتضم الأسماء شعراء وشاعرات من نحو ثلاثين دولة تشمل فلسطين، كوسوفو، البرتغال، إيطاليا، اليونان، صربيا، سورية، اليوسنة والهرسك، قبرص، المغرب، اليونان، مونت نجرو، لبنان، الجزائر، كرواتيا، تونس، تركيا، ألمانيا، المكسيك، أوزبكستان، الهند، أذربيجان، ماليزيا، إندونيسيا، اليمن، بنجلاديش، باكستان، نيوزيلاند، ومصر.
قائمة المشاركة الابداعية تشمل أسماء الشاعرة والروائية والسينمائية ليانة بدر (فلسطين)، والشاعر والناقد فخر الدين شيخو (كوسوفو)، والشعراء والشاعرات ماريا دو ساميرو باروسو (البرتغال)، وإيمانويل سيلنتي (إيطاليا)، سماراجدي ميتروبولو (اليونان)، نمر سعدي (فلسطين)، مؤمن سمير (مصر)، ديمة محمود (مصر)، د. محمد حلمي الريشة (فلسطين)، رشا أحمد (مصر)، آنا ستيليا (صربيا)، ومعتز حرامي (سورية)، وياسنا ساميتش (اليوسنة والهرسك)، وبامبوس كوزاليس (قبرص)، ويوسف الأزرق (المغرب)، ونوار الشاطر (سورية)، ونينا أليكسي (اليونان)، ود. نوال الحوار (سورية)، وليليانا ياريتش (صربيا)، ورفاء أبو جبل (سورية)، وأنيتا بيزتش (صربيا)، وكاتارينا ساريتش (مونت نجرو)، ومحمود سليمان (مصر)، وطارق عمار (مصر)، وصفاء البيلي (مصر)، ومحمد الحديني (مصر)، ومحمد غازي النجار (مصر)، وليندا إبراهيم (سورية)، وماريا ناجترفير بوبوف (صربيا)، وربى اليوسف (لبنان)، وماركو ستانجوفيتش (صربيا)، ومعين شلبية (فلسطين)، وأنطونيس فسليبوس (اليونان)، وبلال المصري (لبنان)، ومنيرة مصباح (لبنان)، ونينا ليث عفان (الجزائر)، ود. نينا عبد الرزاق (فلسطين)، وياسمينا هانياليتش (البوسنة والهرسك)، ونيكولا سيميتش تونين (كرواتيا)، وجوران رادييفتش (مونت نجرو)، يلينا ليوبينوفيتش (صربيا)، ومحمد جسارة (تونس)، توركان إرجور (تركيا)، ومتين فندقجي (تركيا)، ومحرر الأنطولوجيا أشرف أبو اليزيد (مصر).
ورغبة من شعراء العالم بالمشاركة، أتاحت الأنطولوجيا قسمها الثاني بعنوان (أمواج أخرى)، بمشاركة الشاعرات والشعراء سانتي هوندرو – هيل (ألمانيا)، فرانسيسكو آزويلا (المكسيك)، أوميد علي (أوزبكستان)، سوتشيسميتا جوشال (الهند)، نجار عارف (أذربيجان)، كمالا (ماليزيا)، ليلي سيتي كولتاتوليانا (إندونيسيا)، فارس الجنادي (اليمن)، مادو جانجوباداي (الهند)، ماهاناجبارفين (بنجلاديش)، محبات يولداشيفا (أوزبكستان)، شيرزود آرتيكوف (أوزبكستان)،سوابانجويجوادوري (بنجلاديش)، ليف ري آرديانسيا (إندونيسيا)، أوميدا خوشفاكتوفا (أوزبكستان)، شينا تشاكرابارتي (ماليزيا)، ديبكا سنج (الهند)، د. ديباربراسونا بيسواس (الهند)، رضاء الدين ستالين (بنجلاديش)، د. ساجد حسين (باكستان)، سو تزو (نيوزيلاند)، د. راج راجيواري سوتا رامان (ماليزيا)، آسيا مجيد (باكستان)، بانكوري سينها (الهند) ، والدكتور براجيش كومار جوبتا (الهند).
وقد أهدت مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن صور الأعمال الفنية للمراكب التي رسمها الفنانون والفنانات ممن شاركوا في أهم فعالية ثقافية دولية للفن التشكيلي المرتبط بالتنمية الثقافية للمجتمع، وهو ملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط والمراكب، حيث اختار محرر السلسلة تزيين الأعمال الشعرية بصور المراكب التي قدمها الفنانون والفنانات أحمد هلال، والحسيني علي، ورامي ربيع، وزكريا القاضي، وسمير عبد العظيم، وسمير عبد الفضيل، وعلاء أبو الحمد، وعلي حسان، وعمر الفيومي ومحمد عبلة، ومصطفى عيسى أحمد ووليد قانوش، وياسين حراز، وإيفيلين عشم الله، وجيهان سليمان وجيهان فايز، وسالي الزيني، وعقيلة رياض، وميرفت شاذلي، ومنى غريب، وإيمان عزت، ومحمد أبو الوفا، وكمال أبو حلاوة (الأردن)، وهوما خان (الهند).
وجاءت صور مراكب الفنانين الثلاثة عبد الوهاب عبد المحسن، وياسين حراز وعقيلة رياض على غلاف الأنطولوجيا، التي تصدر في أكثر من 500 صفحة، وستتاح نسختها الرقمية للقراءة والتصفح المجاني، بينما ستتاح نسختها المطبوعة في القاهرة حسب الطلب. ووعد محرر الأنطولوجيا بمفاجآت تواكب الاحتفال بالسلسلة.