لأنك استثناء: المجموعة الشعرية الأولى لـ سلمى جمو

وطن: صدر حديثاً عن دار «ببلومانيا» للنشر والتوزيع في مصر/ القاهرة ديوان شعري للشاعرة السورية سلمى جمو بعنوان «لأنك استثناء»، وهو باكورة أعمالها التي تضمنت ثماني وعشرين قصيدة، بلغت عدد الصفحات (98) صفحة.

وقالت جمو في الإهداء:

«للجنون الذي يرفضُ أناك الأعلى إلا أن يلجمَه، القابعِ في إحدى زواياك، متسمّراً فيك بإخلاص، لعلّك تفسحُ له قليلاً منك كي يقودَك إليك الحقيقيّ.

لكلّ الذوّاتِ الهشّةِ التي لم نتعلّمْ كيف نعاملُها بلطف.

ولكلّ الجهاتِ اليمنى التي على سبيل الصدفةِ أصبحتْ أسيرَتها الستوكهولميّة».

ومن أصداء الديوان مقطع من قصيدة «مجزرةُ جسدٍ أم روح؟!»:

ذاتَ مساءٍ

تسلّلَ على أصابع القرف

انسلَّ تحتَ ملاءةِ الترقّب

اندسَّ في فراش شهوةٍ حيوانيّةٍ...

أناملُه

مضطربةٌ

شبقةٌ

جبانةٌ...

باتَتْ ترسمُ دوائرَ وهميّة

على جسد طفوليّ،

تتتبّعُ خريطةَ بدنِها

باحثةً عن فجوات

انزلاقاتٍ

فتوحاتٍ آنيةٍ.

الجدير ذكره أن سلمى جمو هي شاعرة وكاتبة كردية سورية، من مواليد مدينة كوباني عام 1992م، متخصّصة في الإرشاد النفسيّ، من جامعة مرسين التركيّة، وتجيد اللغتين التركية والعربية إلى جانب لغتها الأُم.