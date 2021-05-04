"الوالدية الرقمية".. مساق رقمي جديد لمساعدة الأهالي في تعزيز الأمان الرقمي لأطفالهم

وطن: أطلق "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" مساقاً رقمياً جديدا تحت عنوان " الوالدية في العالم الرقمي "، والذي يأتي على شكل سلسلة من الفيديوهات، تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالأمان الرقمي للأطفال، وتقدم توجيهات ونصائح للآباء والأمهات تمكنهم من مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، والتي باتت تشكل تهديداً على سلامة وأمان الأطفال والشباب في العالم الرقمي.

يركز المساق على عدد من المواضيع، مثل الانتقال إلى عالم الوالدية الرقمية وتربية الأطفال والشبيبة في العصر الرقمي، المراقبة والخصوصية في العالم الرقمي، والألعاب الإلكترونية وخطورتها، والأمان والخصوصية في التعلم عن بعد، والتنمر والاعتداء على الأطفال في العصر الرقمي، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالأمان الرقمي للأطفال والشباب، إضافة لتقديمه عدداً من النصائح والإرشادات التي تهدف لبناء علاقة مهمة بين الأطفال والشبيبة والأهل، من أجل ضمان رقابة صحية على ممارساتهم الرقمية، وكذلك تزويد الآباء والأمهات بالمعرفة اللازمة التي تعزز من قدراتهم الرقمية.

ومن أهم النصائح التي تقدمها هذه السلسلة، هي إيجاد قواعد يتفق عليها الآباء والأمهات، يشاركونها مع أطفالهم، تتعلق باستخدام الإنترنت والأجهزة التكنولوجيّة المربوطة فيه في المنزل، تتضمن أوقات وساعات استخدامها، وأساليب التعامل مع الآخرين، ومع معلوماتهم على شبكة الإنترنت، وغيرها العديد من النصائح الأخرى.

يأتي هذا المساق في ظل الاعتماد المتزايد على العالم الرقمي في المجالات المختلفة، وقضاء الأطفال والشبيبة ساعات طويلة على الإنترنت، الأمر الذي يزيد المخاطر والتهديدات الرقمية المحيطة بالمستخدمين، خاصة الأطفال والشباب، وعليه، يسلط هذا المساق الضوء على هذه القضايا، ويحاول أن يعزز من بيئة رقمية آمنة وسليمة يحظى بها الأطفال والشباب.