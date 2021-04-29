صدور مجموعة شعرية للأسير أحمد العارضة

وطن: أصدر الشاعر والأسير الفلسطيني أحمد العارضة مجموعة شعرية جديدة بعنوان "أنانهم"، عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله.

واحتوت المجموعة ما يزيد على عشرين قصيدة في ثلاثة فصول شعرية تحت عناوين (أنا، ن، هم)، وتقع المجموعة الشعرية التي صمم لها الغلاف الفنان أيمن حرب في ١١٧ صفحة من القطع المتوسط.

ويتحدث المحامي حسن عبادي من خلال تصديره للديوان عن اللقاء الذي جمعه بالأسير الشاعر أحمد العارضة في سجن "هداريم" في شهر شباط الماضي وكيف أن الكتابة من خلف القضبان هي بمثابة متنفس للأسير ورمز لحريته.

وهذا الديوان هو الاصدار الأدبي الثالث للأسير أحمد تيسير العارضة حيث صدر له ديوان "وشمٌ على قارعة العدم" وديوان "خلل طفيف في السفرجل".

ويقضي أحمد العارضة حكمه المؤبد في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث تم اعتقاله في العام ٢٠٠٤.