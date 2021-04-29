فرقة المذهبجية تُقدم حفلأ موسيقياً "رمضان جانا"

وطن: يُنظم المعهد الوطني للموسيقى حفل إفطار وأمسية رمضانية بعنوان "رمضان جانا"، من تقديم فرقة المذهبجية بقيادة الأستاذ سهيل خوري والأستاذ هاني أسعد، وبمشاركة الفنانين عامر حليحل. وذلك يوم الخميس الموافق 6-5-2021 الساعة السابعة مساء في مطعم الزهراء و يبدأ الحفل الموسيقي الساعة السابعة في حديقة المعهد الوطني للموسيقى. هذا وسيذهب ريع الأمسية لصالح دعم صندوق تطوير فرق الموسيقى العربية.

تأسست فرقة المذهبجية في المعهد الوطني للموسيقى – القدس عام 2019، وتتكون من الطلاب المتخصصين في مادة الغناء العربي. وسميت الفرقة بالمذهبجية نسبة إلى المذهب، وهو اللحن الذي يبدأ به وينتهي به النشيد، ويكون المذهبجية هم وهن الجوقة الذين يرددون الغناء خلف المطرب، وهم من أصحاب الأصوات القوية التي تمتاز بوفرة المساحة الصوتية. وفي هذا السياق ذكر الأستاذ سهيل خوري" فرقة المذهبجية هم طلبة متقدمين في قسم الغناء العربي الذين تدربوا بفعالية لتقديم هذا الحفل الذي سيضم مجموعة من الموشحات وأغاني في الموسيقى العربية، وتعتبر هذه الفرقة إضافة نوعية على المشهد الموسيقي في فلسطين".

يأتي عقد هذه الأمسية بعد انقطاع عن تنظيم الحفلات بسبب وباء كوفيد 19، وتهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية في القدس، وإتاحة الفرصة للمقدسيين للاحتفاء بأجواء رمضان، والاستمتاع بأمسيات موسيقية طربية تقدمها فرق موسيقية تُعنى بالفن العربي الأصيل، ملتزمين بكافة إجراءات السلامة العامة. وفي هذا السياق ذكر الفنان عامر حليحل أن "الفعل الثقافي في القدس مهم وهو مكمل للأحداث الجارية في القدس التي تُظهر التكاتف في المجتمع المقدسي، وهذا ما يقوم به الفن الذي يؤدي وظائف متعددة منها اجتماعي وسياسي".

يأتي تنظيم هذه الأمسية بدعم من وبالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمسرح الوطني الفلسطيني /الحكواتي، ومركز يبوس الثقافي، ومطعم الزهراء.