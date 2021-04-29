صدور ديوان "أنانهم" للأسير الشاعر أحمد العارضة

صدر للشاعر والأسير الفلسطيني أحمد العارضة ديوان شعر جديد بعنوان " أنانهم " عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله.

واحتوت المجموعة ما يزيد على عشرين قصيدة في ثلاثة فصول شعرية تحت عناوين ( أنا ، ن ، هم ) وتقع المجموعة الشعرية التي صمم لها الغلاف الفنان أيمن حرب في 117 صفحة من القطع المتوسط.

ويتحدث المحامي حسن عبادي من خلال تصديره للديوان عن اللقاء الذي جمعه بالأسير الشاعر أحمد العارضة في سجن هاداريم في شهر شباط الماضي وكيف أن الكتابة من خلف القضبان هي بمثابة متنفس للأسير ورمز لحريته.

من الديوان

"...

أصير بغير انتباهِ

القلقْ

أُلبّي نداء اليمامة فوق السطوحِ

بغير التفاتٍ

يُقلّل من وطأة الرعشِ

فوق عراء الرصيف الأخير

أصير بغير انتباه

الأرق

أُتّمُ مراسم نفيي

وأنهي القصيدة قبل نضوج السفارج

بعد نضوج الطبول الخفية

في طية النثر

وألقي بدرب انبثاق الغنائيّ فيَّ

انتثار المريرْ

... "

ويعتبر هذا الديوان هو الاصدار الأدبي الثالث للأسير أحمد تيسير العارضة حيث صدر له ديوان وشمٌ على قارعة العدم وديوان خلل طفيف في السفرجل.

ويقضي أحمد العارضه حكمه المؤبد في سجون الاحتلال الصهيوني، حيث تم اعتقاله في العام 2004.