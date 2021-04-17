فيديو | إطلاق أوبريت الأسرى في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني

وطن: أطلقت مؤسسة "سيدة الأرض" أوبريت "الحرية - يما بكرا طالع" لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يحيه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وتحدث في المؤتمر الصحفي الذي نظم في قاعة الشهيد "زياد أبو عين" في وزارة الأسرى كمال الحسيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة وثائر شريتح مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى والأسير المحرر عبد الفتاح دولة.

وبين الحسيني بأن هذا النشاط يندرج ضمن مساهمات المؤسسة في دعم الأسرى والتعريف بقضيتهم، وهذا يتضمن زيارة ذويهم والتضامن معهم.

وأشاد الحسيني بالتعاون المثمر مع وزارة الأسرى الذي يصب في مصلحة المجتمع الفلسطيني المقاوم.

كما أعلن الحسيني في المؤتمر الصحفي عن أن "سيدة الأرض" خاطبت بهذه المناسبة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وقناصل وسفراء الدول المقيمين في فلسطين لتذكيرهم بواجباتهم تجاه الأسرى الفلسطينيين والأسيرات.

بدورهما أشادا (شريتح و دولة) بمبادرة سيدة الأرض على ما بدلته "سيدة الأرض" التي تركت أثراً طيباً لدى الأسرى وذويهم، كما شكلت إضافة نوعية للجهد الجمعي المخصص لرعاية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين وتسليط الضوء على قضيتهم.

وجسد هذا العمل بطريقة فنية مؤثرة مقاطع الوجع والمعاناة التي يكابد ويلاتها الأسرى والأسيرات وذويهم.

وبين الحسيني أن فكرة الأوبريت جاءت ثمرة للجهود والحوارات التي عكفت عليها مؤسسة سيدة الأرض مع الفنان فراس البورين" والشاعر وجدي غنام والملحن مصعب ولويل والعديد من الشخصيات الوطنية لإنجاح العمل وانتاج عمل فني يليق بالأسرى وقضيتهم المشرفة والعادلة.

وبين الحسيني، أن الأوبريت تم تصويره في بيوت وبحضور عائلات رموز الحركة الأسيرة بكل أطيافها في رسالة تهدف إلى ضرورة توفير كل عوامل الدعم والإسناد لقضية الأسرى والمعتقلين الصامدين في باستيلات الاحتلال وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم في الحرية والعدالة والإستقلال.