مصر: إطلاق مدفع إفطار رمضان من قلعة صلاح الدين لأول مرة منذ 30 عاما

وطن: أطلق من ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة مدفع رمضان، بعد فترة توقف دامت حوالي 30 عاما.

وأطلق المدفع بعدما قامت وزارة السياحة والآثار بترميمه لإخطار الصائمين بموعد الإفطار.

وأوضحت إيمان زيدان مساعدة وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، أن "أعمال ترميم المدفع جاءت في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها قلعة صلاح الدين الأيوبي".

وأضافت أن "المدفع سوف يضرب من جديد لحظة غروب الشمس وعند موعد الإفطار وذلك كل يوم طوال شهر رمضان، بما يضمن الحفاظ على التراث الأثري للقلعة، وفي نفس الوقت مواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك عن طريق إطلاق شعاع ليزر بجوار المدفع ليصل لمسافة بعيدة".

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري أن أعمال ترميم المدفع شملت إزالة طبقة الصدأ التي تراكمت عليه وتنظيفه من الداخل.

المصدر: (RT)