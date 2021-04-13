صدور كتاب "المدن الذكية المستدامة" لميسون إبراهيم

وطن: صدر مؤخراً للباحثة الفلسطينية الدكتورة ميسون إبراهيم كتاب "المدن الذكية المستدامة: التحول نحو مدن المستقبل"، والصادر عن (Mobi Publishing) في المملكة المتحدة، والذي يتناول وضع الأسس النظرية والعملية اللازمة لتحويل المدن التقليدية الى مدن ذكية ومستدامة، ويعتبر الكتاب الأول من نوعه والذي ينشر من قبل باحث من المنطقة العربية.

وقالت إبراهيم إن الكتاب يساهم في وضع نظرية مبتكرة هي الأولى من نوعها عالميا للتحول نحو المدن الذكية المستدامة.

وأضافت "اعتمدت النظرية على ربط عملية التحول بنظرية التغيير ونظرية التحضر ونظرية الاستدامة للخروج بنظرية منهجية لعملية التحول تحدد في طياتها الخطوات الرئيسية الواجب أخذها بعين الاعتبار حال البدء في التخطيط لعملية التحول".

وقالت إن الكتاب يقدم خارطة طريق شاملة لعملية التحول معززة بإطار مفاهيمي تفصيلي للخطوات اللازم اتباعها من قبل أي مدينة للتحول إلى مدينة ذكية مستدامة.

ويسلط الكتاب الضوء على عدد من المفاهيم الجديدة كالآليات والخطوات والأطر اللازمة لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع (السكان) وأصحاب المصلحة في عملية التحول وآليات رصد قدرات المدينة الحالية والاحتياجات اللازمة لردم الفجوة ما بين المدينة التقليدية والمدينة الذكية المستدامة وآليات تعزيز البنية التحتية للمدينة بجميع أشكالها.

وللباحثة العديد من الدراسات التي تم نشرها في مؤتمرات دولية ومجلات علمية ولها مشاركاتها بدراسات دولية عن أثر تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية المستدامة خلال جائحة "كوفيد-19"، بالإضافة لمشاركتها في دراسات خاصة بواقع الدول العربية من الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية المستدامة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق المساواة بين الجنسين.