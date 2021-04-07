إعترافات شهرزاد" عوالم قصصية متنوعة

إعترافات شهرزاد" عوالم قصصية متنوعة
وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع - رام الله / فلسطين المجموعة القصصية ( اعترافات شهرزاد وقصص اخرى ) للكاتب الدكتور مصلح كناعنة .
ويقع الكتاب في 105 صفحة من القطع المتوسط من تصميم أيمن حرب، ويضم ثماني قصص وهي ( ارحلي ، رأيتها، غدا ستكبرين وترقصين ، حكايا الصغار ، عسل وقطران، اعترافات شهرزاد ، ماذا جرى لسندريلا ، الذبابة والميتافيزيق ).
ومن اللافت للانتباه أن عنوان هذه المجموعة القصصية مستوحى من قصة الف ليلة وليلة وحكاية شهرزاد مع الملك شهريار ، وقد سلط كناعنة الضوء في مجموعته هذه على المرأة كقضية عادلة رافضا عبوديتها في المجتمعات الذكورية ،وقد أهدى كتابه هذا إلى ابنته التي وصفها بأنها بوصلته في الحياة والمحك الأول والأخير لمواقفه وارائه .
هذا و قد صدر للكاتب عدة مؤلفات من السابق منها كتاب بين الذات والوطن وموسوعة المفردات غير العربية في العامية الفلسطينية، وكذلك كتاب أعماق الذاكرة المنتفضة والعديد من المقالات والدراسات حيث يحمل الكاتب درجة الدكتوراة في علم الإنسان.