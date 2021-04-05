السيناريست تامر قمحية يعلن عن مسلسله الجديد

وطن: كشف الكاتب والسيناريست الفلسطيني تامر قمحية أنه انتهى من كتابة 30 حلقة من مسلسله الجديد والأضخم "مواقف فرعونية"، وهو المسلسل الذي يستعرض فيه غنى الحضارة المصرية القديمة وعاداتها وتقاليدها وأحداثها عبر العصور.

وأوضح قمحية عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أن المسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان من العام المقبل (2022)، بعد الاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج الشهيرة، ويرصد القيم والأخلاق والعادات المتأصلة، حتى يومنا هذا في الثقافة المصرية، وتأثيرها على المجتمع المصري، وعقب قائلاً إن الأحداث تم تصويرها في المناطق التاريخية دون تحديدها.

وقال السيناريست قمحية، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل المسلسل الذي يعتبر الأول من نوعه وأبطاله من الممثلين.